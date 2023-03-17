《經濟通通訊社１７日專訊》國家財政部數據顯示，２０２３年前２月累計全國一般公共預

算收入４５６４２億元（人民幣．下同），同比下降１﹒２％。

其中，中央一般公共預算收入２１７５０億元，同比下降４﹒５％；地方一般公共預算本級

收入２３８９２億元，同比增長２％。全國稅收收入３９４１２億元，同比下降３﹒４％；非稅

收入６２３０億元，同比增長１５﹒６％。

支出方面，１－２月累計，全國一般公共預算支出４０８９８億元，同比增長７％。其中，

中央一般公共預算本級支出４２３６億元，同比增長８﹒７％；地方一般公共預算支出

３６６６２億元，同比增長６﹒８％。



＊首兩月證券交易印花稅收入同比降逾六成＊



全國稅收收入３９４１２億元，同比下降３﹒４％；非稅收入６２３０億元，同比增長

１５﹒６％。印花稅７８１億元，同比下降３１﹒３％。其中，證券交易印花稅２８２億元，同

比下降６１﹒７％。

車輛購置稅３９７億元，同比下降３２﹒８％。土地和房地產相關稅收中，契稅８７５億元

，同比下降４％；土地增值稅１０５１億元，同比下降２２﹒４％；房產稅５５８億元，同比下

降２﹒９％；耕地佔用稅１７１億元，同比增長３﹒３％；城鎮土地使用稅２９６億元，同比下

降７﹒４％。



＊首兩月國有土地使用權出讓收入同比降近三成＊



１－２月累計，全國政府性基金預算收入６９６５億元，同比下降２４％。分中央和地方看

，中央政府性基金預算收入６４２億元，同比增長６﹒２％；地方政府性基金預算本級收入

６３２３億元，同比下降２６﹒１％，其中，國有土地使用權出讓收入５６２７億元，同比下降

２９％。（ｄｗ）

