《經濟通通訊社１７日專訊》東莞市２０２３年首批重大項目動工儀式１７日舉行，儀式上

透露，東莞比亞迪新能源汽車關鍵零部件項目已於今年第一季度在東莞謝崗鎮動工開建，投資

６５億元人民幣，年產值約１７０億元人民幣，預計２０２４年完工，將重點用於研發、設計、

生產制造新能源汽車發動機。

比亞迪東莞項目佔地面積約１０４４﹒５畝，建築面積約１２２﹒４萬平方米。這個項目由

東莞弗迪動力有限公司投資，將新建１１棟廠房、７棟宿捨，還將投入相關生產設備和附屬設施

。（ｊｔ）

