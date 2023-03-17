《經濟通通訊社１７日專訊》中國證監會通報對２０２２年首發企業現場檢查有關情況，全

年共完成對２８家首發申請企業的檢查及處理工作，涉及主板企業１５家、科創板企業３家及創

業板企業１０家。完成檢查的２８家企業及相關中介機構，主要問題包括發行人信息披露不完整

、不準確，內部控制制度執行有效性不足，會計處理不恰當；中介機構核查程序不到位，工作底

稿記錄不規範。

針對現場檢查發現的問題，中證監對１家涉嫌違法違規被移送稽查；９家信息披露存在重大

問題的企業及５家執業質量存在重大缺陷保薦機構，被採取出具警示函的行政監管措施或由交易

所出具書面警示的自律監管措施，當中涉及的律師或會計師執業質量問題移送有關部門研究處理

。另１８家企業及相關中介機構主要涉及一般性問題，審核註冊部門已將問題通報發行人及中介

機構，並視情況發出監管工作函，督促其整改規範。

中證監表示，下一步將結合全面註冊制實施需要，充分貫徹以信息披露為中心的監管理念，

加大發行上市全鏈條各環節監管力度。在首發企業現場檢查工作中，嚴格落實「申報即擔責」的

監管要求，壓嚴壓實發行人的信息披露第一責任及中介機構的「看門人」責任，加大對違法違規

行為的處罰力度，引導各方切實提高信息披露質量，提升投資者權益保護水平。



＊問題包括發行人信息披露不完整＊



發現的問題包括：發行人對資產所有權受限、對賭協議、重大訴訟未披露；對歷史增資過程

、風險因素、關聯方及關聯交易、客戶及供應商信息披露不完整；對核心技術信息、業務模式及

內容、委外加工信息、供應商採購情況披露不準確；對會計政策的披露與實際執行情況存在重大

不一致；原始憑證的獲取及保管制度流於形式；與境外退貨、原材料採購、存貨及固定資產管理

相關的內控制度未有效執行；財務報告期初數及報表科目餘額調整依據不充分等。

中介機構對重要原始憑證不規範、會計科目帳實不符、通過客戶及供應商轉貨、客戶供應商

重合、重要關聯方及關聯交易、主要帳戶資金流水、增資資金來源異常等關鍵事項未執行充分的

核查程序；存貨及在產品監盤流於形式；未合理關注ＥＲＰ系統存在的控制缺陷；未充分關注會

計政策及估計變更；訪談工作底稿不完整；函證信息記錄有誤；記錄的核查結論與事實明顯不符

；對異常事項及採取的應對措施記錄不充分等。（ｓｌ）

