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AH股新聞

17/03/2023 08:11

【機構改革】黨和國家機構改革方案公布，組建中央金融委員會

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中共中央、國務院１６日公布《黨和國家機構改革方案》，涉
及１９項工作，近半涉及金融及金融監管領域，包括組建中央金融委員會及中央金融工作委員會
；設立中央金融委員會辦公室，作為中央金融委員會的辦事機構，列入黨中央機構序列，加強黨
中央對金融工作的集中統一領導，不再保留國務院金融委。組建中央科技委員會，加強黨中央對
科技工作的集中統一領導。中央和國家機關各部門人員編制統一按照５％的比例進行精減，黨政
機關人員精簡不涉及縣鄉兩級。
　　《新華社》發布方案全文稱，中央金融委員會將加強黨中央對金融工作的集中統一領導，負
責金融穩定和發展的頂層設計、統籌協調、整體推進、督促落實，研究審議金融領域重大政策、
重大問題等，作為黨中央決策議事協調機構。
　　中央金融工作委員會則統一領導金融系統黨的工作，指導金融系統黨的政治建設、思想建設
、組織建設、作風建設、紀律建設等，作為黨中央派出機關，同中央金融委員會辦公室合署辦公

　
＊國家金融監督管理總局取代銀保監＊
　
　　組建國家金融監督管理總局。統一負責除證券業之外的金融業監管，強化機構監管、行為監
管、功能監管、穿透式監管、持續監管，統籌負責金融消費者權益保護，加強風險管理和防範處
置，依法查處違法違規行為，作為國務院直屬機構。
　　國家金融監督管理總局在中國銀行保險監督管理委員會基礎上組建，將中國人民銀行對金融
控股公司等金融集團的日常監管職責、有關金融消費者保護職責，中國證券監督管理委員會的投
資者保護職責劃入國家金融監督管理總局。
　　不再保留中國銀行保險監督管理委員會。
　
＊中證監調整為國務院直屬機構＊
　
　　建立以中央金融管理部門地方派出機構為主的地方金融監管體制，統籌優化中央金融管理部
門地方派出機構設置和力量配備。地方政府設立的金融監管機構專司監管職責，不再加掛金融工
作局、金融辦公室等牌子。
　　中國證券監督管理委員會調整為國務院直屬機構。中國證券監督管理委員會由國務院直屬事
業單位調整為國務院直屬機構，強化資本市場監管職責，劃入國家發展和改革委員會的企業債券
發行審核職責，由中國證券監督管理委員會統一負責公司（企業）債券發行審核工作。
　
＊人民銀行縣（市）支行不再保留＊
　
　　統籌推進中國人民銀行分支機構改革。撤銷中國人民銀行大區分行及分行營業管理部、總行
直屬營業管理部和省會城市中心支行，在３１個省（自治區、直轄市）設立省級分行，在深圳、
大連、寧波、青島、廈門設立計劃單列市分行。中國人民銀行北京分行保留中國人民銀行營業管
理部牌子，中國人民銀行上海分行與中國人民銀行上海總部合署辦公。
　　不再保留中國人民銀行縣（市）支行，相關職能上收至中國人民銀行地（市）中心支行。對
邊境或外貿結售彙業務量大的地區，可根據工作需要，采取中國人民銀行地（市）中心支行派出
機構方式履行相關管理服務職能。
　
＊金管總局等人員納入國家公務員統一管理＊
　
　　完善國有金融資本管理體制。按照國有金融資本出資人相關管理規定，將中央金融管理部門
管理的市場經營類機構剝離，相關國有金融資產劃入國有金融資本受托管理機構，由其根據國務
院授權統一履行出資人職責。
　　加強金融管理部門工作人員統一規範管理。中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證
券監督管理委員會、國家外匯管理局及其分支機構、派出機構均使用行政編制，工作人員納入國
家公務員統一規範管理，執行國家公務員工資待遇標準。（ｃｔ）

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