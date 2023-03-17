《經濟通通訊社１７日專訊》中共中央、國務院１６日公布《黨和國家機構改革方案》，提

出組建中央科技委員會。加強黨中央對科技工作的集中統一領導，統籌推進國家創新體系建設和

科技體制改革，研究審議國家科技發展重大戰略、重大規劃、重大政策，統籌解決科技領域戰略

性、方向性、全局性重大問題，研究確定國家戰略科技任務和重大科研項目，統籌布局國家實驗

室等戰略科技力量，統籌協調軍民科技融合發展等，作為黨中央決策議事協調機構。

中央科技委員會辦事機構職責由重組後的科學技術部整體承擔。

保留國家科技咨詢委員會，服務黨中央重大科技決策，對中央科技委員會負責並報告工作。

國家科技倫理委員會作為中央科技委員會領導下的學術性、專業性專家委員會，不再作為國

務院議事協調機構。

不再保留中央國家實驗室建設領導小組、國家科技領導小組、國家科技體制改革和創新體系

建設領導小組、國家中長期科技發展規劃工作領導小組及其辦公室。

省級黨委科技領域議事協調機構結合實際組建。



＊深化財政科技經費分配使用機制改革＊



重新組建科學技術部。保留國家基礎研究和應用基礎研究、國家實驗室建設、國家科技重大

專項、國家技術轉移體系建設、科技成果轉移轉化和產學研結合、區域科技創新體系建設、科技

監督評價體系建設、科研誠信建設、國際科技合作、科技人才隊伍建設、國家科技評獎等相關職

責，仍作為國務院組成部門。

深化財政科技經費分配使用機制改革，完善中央財政科技計劃執行和專業機構管理體制，調

整科學技術部的中央財政科技計劃（專項、基金等）協調管理、科研項目資金協調評估等職責，

將科學技術部所屬中國農村技術開發中心劃入農業農村部，中國生物技術發展中心劃入國家衛生

健康委員會，中國２１世紀議程管理中心、科學技術部高技術研究發展中心劃入國家自然科學基

金委員會。



＊國家數據局由國家發改委管理＊



組建國家數據局。負責協調推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共享和開發利用，統

籌推進數字中國、數字經濟、數字社會規劃和建設等，由國家發展和改革委員會管理。

將中央網絡安全和信息化委員會辦公室承擔的研究擬訂數字中國建設方案、協調推動公共服務和

社會治理信息化、協調促進智慧城市建設、協調國家重要信息資源開發利用與共享、推動信息資

源跨行業跨部門互聯互通等職責，國家發展和改革委員會承擔的統籌推進數字經濟發展、組織實

施國家大數據戰略、推進數據要素基礎制度建設、推進數字基礎設施布局建設等職責劃入國家數

據局。（ｃｔ）

