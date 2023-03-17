《經濟通通訊社１７日專訊》環球加息引發的銀行業危機愈演愈烈，不過摩根大通等１１家

美國銀行將聯合向第一信託銀行存入３００億美元，為市場帶來信心，環球反彈，道指升

１﹒２％，歐股亦有１－２％的反彈。滬深股市今早跟隨外圍高開，上證綜合指數（滬綜指）高

開０﹒５７％，報３２４５﹒２６點，深綜指高開０﹒８１％，普遍行業板塊造好，金融股及類

ＣｈａｔＧＰＴ概念升幅居前。

中國公布黨和國家機構改革方案，涉及１９項工作，近半涉及金融及金融監管領域，包括組

建中央金融委員會及中央金融工作委員會，加強中共中央對金融工作的集中統一領導；設立中央

金融委員會辦公室，作為中央金融委員會的辦事機構，列入黨中央機構序列。據外電引述一位國

有金融機構人士表示，有關安排「相當於把原來屬於國務院的最高金融監管機構整個搬到中央去

」，以後中央金融委就是中國金融監管的最高領導機構，「未來人事上應該也是頂級配置」。

國務委員兼外長秦剛同烏克蘭外長庫列巴通電話，他表示，中方對俄烏危機延宕升級並可能

失控感到憂慮，希望各方保持冷靜理性克制，盡快恢復和談，推動重返政治解決軌道。中方也希

望俄烏為對話談判保留希望，無論有多大的困難和挑戰，都不要關死政治解決的大門。

人民銀行今日進行的１８００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有３０億

元逆回購到期，即今日淨投放１０６０億元。

公開市場本周共開展４８１０億元１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）和４６３０億元７天期逆

回購操作，本周共有２０００億元１年期ＭＬＦ和３２０億元７天期逆回購到期，當周實現淨投

放７１２０億元，創近兩個月單周新高。（ｅｙ）

