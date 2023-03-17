《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美股急彈，反映中國概念股表現的金龍中國指數走高

２﹒５％。滬深股市今早跟隨外圍高開高走，滬綜指半日急升１﹒５８％，報３２７８﹒０１點

。ＣｈａｔＧＰＴ、ＡＩＧＣ概念開盤拉，深成指升１﹒２５％，而創業板指升０﹒６４％。

成交方面，外資大舉流入近１２５億元（人民幣．下同），刺激兩市半日成交額為５８２５

億元（人民幣．下同），較上一交易日大增１７﹒４％。

人民銀行今日進行１８００億元７天期逆回購，今日淨投放１０６０億元。本周實現淨投放

７１２０億元，創近兩個月單周新高。

《黨和國家機構改革方案》公布，涉及１９項工作，近半涉及金融及金融監管領域，包括組

建中央金融委員會及中央金融工作委員會，加強中共中央對金融工作的集中統一領導；設立中央

金融委員會辦公室，作為中央金融委員會的辦事機構，列入黨中央機構序列。據外電引述一位國

有金融機構人士表示，有關安排「相當於把原來屬於國務院的最高金融監管機構整個搬到中央去

」，以後中央金融委就是中國金融監管的最高領導機構，「未來人事上應該也是頂級配置」。



＊ＣｈａｔＧＰＴ概念走高＊



百度（０９８８８）１６日召開人工智能（ＡＩ）聊天機械人「文心一言」新聞發布會後１

小時內，排隊申請「文心一言」企業版ＡＰＩ調用服務測試的企業使用者已達３萬多家，申請產

品測試網頁多次被擠爆，百度智能雲官網流量飆升百倍。平安證券點評指，百度文心一言吹響了

國內大模型應用的號角。伴隨著文心一言的催化，國內ＡＩＧＣ產業鏈將迎來空前的市場機會。

ＣｈａｔＧＰＴ概念集體拉升，海天瑞聲（滬：６８８７８７）、寧夏建材

（滬：６００４４９）、神州數碼（深：００００３４）齊齊漲停，彩訊股份

（深：３００６３４）急升１５﹒３％，同花順（深：３０００３３）飆１２﹒２％，湯姆貓

（深：３００４５９）漲１３﹒１％，博彥科技（深：００２６４９）升５﹒８％。

華泰證券研報指出，百度文心一言和生成式ＡＩ代表了一個新的技術範式，賦能千行百業，

提高行業效率，有望帶來市場需求的快速增長。機構稱人工智能的技術進步將給傳媒行業帶來催

化，傳媒板塊飆漲，藍色光標（深：３０００５８）大升１２﹒７％，壹網壹創

（深：３００７９２）升１２﹒５％，分眾傳媒（深：００２０２７）升３﹒６％。



＊車企價格戰蔓延引發擔憂，寧德時代曾見逾三個月低＊



國際油價周四（１６日）收漲１％，結束三連跌。石油股跟隨反彈，中國石化

（滬：６０００２８）漲５﹒１％，報５﹒７３元，創近四年新高，中國石油

（滬：６０１８５７）大升５﹒７％，中國海油（滬：６００９３８）升４％，海油發展

（滬：６００９６８）升３﹒５％，上海石化（滬：６００６８８）升３％。

車企的價格戰進一步蔓延，相關股份顯著承壓。寧德時代（深：３００７５０）一度急挫

２﹒３％至逾三個月低位，半日仍跌０﹒９％，報３８１﹒６２元。（ｃａ）

