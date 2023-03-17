《經濟通通訊社１７日專訊》海外銀行危機緩解，提振市場情緒，加上外資大手買入Ａ股，

支持三大指數今日高開高走。能源和地產板塊聯袂勁揚，滬綜指收報３２５０﹒５５點，全日升

０﹒７３％，全周累計，仍升０﹒６％。深成指今日升０﹒３６％；醫藥醫療股集體調整，創業

板指則跌０﹒３６％。

個股漲多跌少，兩市超３２００股飄紅，加上外資連續五日淨流入，陸股通淨流入

７１﹒８３億元（人民幣．下同），刺激兩市總成交額為９７３１億元，比上一個交易日大增

１５﹒２％。

萬聯證券研報稱，近期市場波動較大，投資者更傾向於短線操作；建議關注「擴大內需」主

線下消費、投資領域中業績增長穩健的賽道，以及年報披露季建議關注年度業績整體超預期的概

念板塊。



＊樓市「小陽春」，房地產受鼓舞＊



據路透測算，７０個大中城市房價指數２月環比漲０﹒３％，創１９個月新高。受地產「小

陽春」提振，地產股向上，張江高科（滬：６００８９５）漲停，財信發展

（深：０００８３８）升４﹒２％，浦東金橋（滬：６００６３９）升３﹒６％，我愛我家

（深：０００５６０）升３﹒１％，招商蛇口（深：００１９７９）、格力地產

（滬：６００１８５）升近２％。

平安證券點評指，百度文心一言吹響了國內大模型應用的號角。伴隨著文心一言的催化，國

內ＡＩＧＣ產業鏈將迎來空前的市場機會。目前已經有包括京東在內的多家廠商表示電商平台將

是ＣｈａｔＧＰＴ落地的絕佳場景，電商概念股大漲，青木股份（深：３０１１１０）、大華股

份（深：００２２３６）漲停，值得買（深：３００７８５）大升一成半，返利科技

（滬：６００２２８）升９﹒８％，光云科技（滬：６８８３６５）急飆８﹒９％，壹網壹創

（深：３００７９２）升９﹒６％。



＊油價結束三連跌，石油股齊齊反彈＊



歐美銀行危機緩和，加上沙特阿拉伯擬與俄羅斯討論穩定油市，消息刺激國際油價周四

（１６日）收漲１％，結束三連跌。石油股跟隨反彈，中國石化（滬：６０００２８）漲

４﹒２％，報５﹒７２元，創近四年新高，中國石油（滬：６０１８５７）升６﹒４％，中國海

油（滬：６００９３８）升３﹒２％。

遊戲股造好，湯姆貓（深：３００４５９）抽升１５﹒６％，藍色光標

（深：３０００５８）升１５﹒６％，三七互娛（深：００２５５５）飆８﹒８％，世紀華通

（深：００２６０２）升４﹒１％，完美世界（深：００２６２４）升５﹒５％，巨人網絡

（深：００２５５８）升４﹒２％，創維數字（深：０００８１０）升８﹒３％，游族網路

（深：００２１７４）升４﹒３％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９５８﹒８２ ＋０﹒５０

上證綜合指數 ３２５０﹒５５ ＋０﹒７３ ４３２０﹒００

上證Ａ股指數 ３４０７﹒３４ ＋０﹒７３

深證成份指數 １１２７８﹒０５ ＋０﹒３６ ５４１１﹒００

深圳創業板指數 ２２９３﹒６７ －０﹒３６

上證Ｂ股指數 ２９０﹒７６ ＋０﹒３４ １﹒４７

深證Ｂ股指數 １１７２﹒３０ ＋０﹒３５ ０﹒７１

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