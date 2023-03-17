《經濟通通訊社１７日專訊》深證成分指數全日收市升０﹒３６％，報１１２７８﹒０５點

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百度１６日召開人工智能（ＡＩ）聊天機械人「文心一言」新聞發布會後１小時內，排隊申

請「文心一言」企業版ＡＰＩ調用服務測試的企業使用者已達３萬多家。ＣｈａｔＧＰＴ概念、

雲計算、軟件股集體拉升，彩訊股份（深：３００６３４）急升１７﹒１％，立方數科

（深：３００３４４）升９﹒１％。

內地愈來愈多車企降價促銷，惟新能源車概念股個別走勢，贛鋒鋰業（深：００２４６０）

漲１﹒４％，天齊鋰業（深：００２４６６）升１﹒１％，長安汽車（深：０００６２５）升

１﹒２％，寧德時代（深：３００７５０）則跌２﹒４％，匯川技術（深：３００１２４）跌

２﹒７％。

遊戲股造好，湯姆貓（深：３００４５９）抽升１５﹒６％，藍色光標

（深：３０００５８）升１５﹒６％，三七互娛（深：００２５５５）飆８﹒８％，世紀華通

（深：００２６０２）升４﹒１％，完美世界（深：００２６２４）升５﹒５％，巨人網絡

（深：００２５５８）升４﹒２％，創維數字（深：０００８１０）升８﹒３％，游族網路

（深：００２１７４）升４﹒３％。（ｊｔ）

