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AH股新聞

17/03/2023 10:10

《中國監管》部分債券報價平台恢復服務，ＱＢ疑遭查未獲監管放行

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國監管機構早前下令，要求國內貨幣經紀公司在未來幾日暫
停數據報價業務。內地多家債券報價軟件一度下線相關服務，僅餘中國外匯交易中心
（ＣＦＥＴＳ）推出的實時報價平台ｉＤｅａｌ提供兩家貨幣經紀公司的報價，突如其來的監管
行動令交易員措手不及，中國債市成交量霎時急降。
　　經歷監管之亂後，據外電引述知情人士透露，中國監管機構在昨日（１６日）與六家貨幣經
紀商開會後，通知一部分貨幣經紀商恢向固收行情軟件提供的最新債券報價。
　
＊ＱＢ未恢復債券報價，涉反壟斷調查＊
　
　　目前Ｗｉｎｄ、ＤＭ查債通、東方財富Ｃｈｏｉｃｅ數據都已恢復實時債券報價服務行情，
不過唯一集齊六家貨幣經紀商實時行情的ＱＢ則仍然未恢復債券報價，結合內地多家媒體報道指
，ＱＢ和貨幣經紀商上海國利懷疑簽下排他性協議，導致具央企背景的ｉＤｅａｌ遭上海國利拒
絕接入數據，存在壟斷的嫌疑，在被舉報後被國家市場監督管理總局啟動反壟斷調查。
　　上海國利由上海國際信托投資有限公司（上國投）與全球第二大貨幣經紀公司德利萬邦的合
資企業，中方持股６７％，外方持股３３％，上國投是由浦發銀行（滬：６０００００）控股的
非銀行金融機構；ＱＢ是由人民幣市場金融信息服務商森浦推出的產品，由於集齊國內六家貨幣
經紀商的實時行情，是債券交易員們最常用的報價軟件。（ｅｙ）

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