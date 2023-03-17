《經濟通通訊社１７日專訊》中國監管機構早前下令，要求國內貨幣經紀公司在未來幾日暫

停數據報價業務。內地多家債券報價軟件一度下線相關服務，僅餘中國外匯交易中心

（ＣＦＥＴＳ）推出的實時報價平台ｉＤｅａｌ提供兩家貨幣經紀公司的報價，突如其來的監管

行動令交易員措手不及，中國債市成交量霎時急降。

經歷監管之亂後，據外電引述知情人士透露，中國監管機構在昨日（１６日）與六家貨幣經

紀商開會後，通知一部分貨幣經紀商恢向固收行情軟件提供的最新債券報價。



＊ＱＢ未恢復債券報價，涉反壟斷調查＊



目前Ｗｉｎｄ、ＤＭ查債通、東方財富Ｃｈｏｉｃｅ數據都已恢復實時債券報價服務行情，

不過唯一集齊六家貨幣經紀商實時行情的ＱＢ則仍然未恢復債券報價，結合內地多家媒體報道指

，ＱＢ和貨幣經紀商上海國利懷疑簽下排他性協議，導致具央企背景的ｉＤｅａｌ遭上海國利拒

絕接入數據，存在壟斷的嫌疑，在被舉報後被國家市場監督管理總局啟動反壟斷調查。

上海國利由上海國際信托投資有限公司（上國投）與全球第二大貨幣經紀公司德利萬邦的合

資企業，中方持股６７％，外方持股３３％，上國投是由浦發銀行（滬：６０００００）控股的

非銀行金融機構；ＱＢ是由人民幣市場金融信息服務商森浦推出的產品，由於集齊國內六家貨幣

經紀商的實時行情，是債券交易員們最常用的報價軟件。（ｅｙ）

