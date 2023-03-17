《經濟通通訊社１７日專訊》國資委日前下發《關於印發創建世界一流示範企業和專精特新

示範企業名單的通知》，名單上２０７家企業包括７家國企、２００家央地國企。７家國企分別

是上汽集團、安徽海螺集團、深圳市投資控股集團、濰柴控股集團、京東方科技集團、萬華化學

集團、寧波舟山港集團。

其中深圳市投資控股集團截至２０２１年底控股深圳國際（００１５２）、深物業

（深：００００１１）、深紡織（深：００００４５）、怡亞通（深：００２１８３）、天音控

股（深：０００８２９）、力合科創（深：００２２４３）等１３家上市公司。

《上海證券報》指，此份名單是國資委在２０１８年確定的１１家試點央企的基礎上，針對

地方國企的首次擴容。各地國資委和中央企業上報的企業總數超過４００家，入選率不到五成。

創建世界一流專精特新示範企業是國務院國資委貫徹黨中央、國務院關於加快建設世界一流

企業決策部署，深化創建示範、管理提升、價值創造、品牌引領「四個專項行動」的重要內容，

目的在於加快建設一批培育一批「專精特新」、「小巨人」和單項冠軍企業，在不同領域形成百

家以上不同層級的典型示範企業。（ｓｌ）

