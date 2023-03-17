《經濟通通訊社１７日專訊》上海迪士尼樂園宣布，為更好地管理客流和保障樂園內遊客體

驗，今日早上８時起全面停售年卡，但不影響有效年卡正常使用和續期。有內地傳媒向上海迪士

尼樂園客服查詢，客服回應稱，會不會有新的年卡推出，以及年卡會不會再上線，目前沒有接到

通知。至於停售原因，客服表示未獲告知。

上海迪士尼樂園有３款年卡，為無限鑽石卡、星光寶石卡和夢幻水晶卡，分別售３９９９元

（人民幣．下同）、２３９９元及１６９９元。當中無限鑽石卡可一年３６５日無限次入園；夢

幻水晶卡、星光寶石卡分別有不少於２５６日及３５０日可以入園，惟入園必須事先預約。最受

歡迎的夢幻水晶卡已於去年２月停售。內媒表示，選擇年卡一年玩幾次「賺」回票價，是許多迪

士尼粉絲的優先選項。通過年卡、優惠票務產品和特別群體優惠，每年超過５０％遊客以低於門

市價格暢玩上海迪士尼樂園。



＊上海迪士尼門票今年６月起加價＊



值得一提的是，上海迪士尼樂園去年１２月宣布，將於今年６月２３日起上調門票價格，是

上海迪士尼樂園２０１６年開幕以來第四度加價。其中最便宜的「常規日」標準門票價格由

４３５元漲至４７５元，適用日期涵蓋大部分平日和部分周末；「特別常規日」由５４５元漲至

５９９元，涵蓋部分周末和部分平日；「高峰日」由６５９元漲至７１９元，涵蓋夏季大部分日

期、部分中國法定節假日放假和調休期間及其前後部分日期、國際性節日慶祝期間、樂園特別活

動日以及其他客流高峰日；最貴的「特別高峰日」由７６９元漲至７９９元，涵蓋部分中國法定

節假日放假和調休期間、樂園特別活動日以及夏季部分日期。（ｓｌ）

