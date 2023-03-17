《經濟通通訊社１７日專訊》中國華融（０２７９９）和中國光大銀行（０６８１８）
（滬：６０１８１８）分別公布，中國華融指經監管部門批准，昨天通過上海證券交易所交易系
統將悉數持有的約１﹒４億張光大可轉債轉換為光大銀行Ａ股，每股轉股價為３﹒３５元人民幣
，涉約４﹒６９億元人民幣，而轉股完成後，所持有光大銀行Ａ股約１﹒８５億股，預計佔光大
銀行總股本６﹒８３％至７﹒１９％之間。
光大銀行指，收到中國華融轉股通知，而有關可轉債佔其發行總量４６﹒７３％。（ｗｈ）
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17/03/2023 07:53
《國企紅籌》中國華融（２７８８）增持光銀（６８１８）至逾６％
《經濟通通訊社１７日專訊》中國華融（０２７９９）和中國光大銀行（０６８１８）
（滬：６０１８１８）分別公布，中國華融指經監管部門批准，昨天通過上海證券交易所交易系
統將悉數持有的約１﹒４億張光大可轉債轉換為光大銀行Ａ股，每股轉股價為３﹒３５元人民幣
，涉約４﹒６９億元人民幣，而轉股完成後，所持有光大銀行Ａ股約１﹒８５億股，預計佔光大
銀行總股本６﹒８３％至７﹒１９％之間。
光大銀行指，收到中國華融轉股通知，而有關可轉債佔其發行總量４６﹒７３％。（ｗｈ）
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