  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

17/03/2023 07:53

《國企紅籌》中國華融（２７８８）增持光銀（６８１８）至逾６％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國華融（０２７９９）和中國光大銀行（０６８１８）
（滬：６０１８１８）分別公布，中國華融指經監管部門批准，昨天通過上海證券交易所交易系
統將悉數持有的約１﹒４億張光大可轉債轉換為光大銀行Ａ股，每股轉股價為３﹒３５元人民幣
，涉約４﹒６９億元人民幣，而轉股完成後，所持有光大銀行Ａ股約１﹒８５億股，預計佔光大
銀行總股本６﹒８３％至７﹒１９％之間。
　　光大銀行指，收到中國華融轉股通知，而有關可轉債佔其發行總量４６﹒７３％。（ｗｈ）

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金