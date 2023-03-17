《經濟通通訊社１７日專訊》中國華融（０２７９９）和中國光大銀行（０６８１８）

（滬：６０１８１８）分別公布，中國華融指經監管部門批准，昨天通過上海證券交易所交易系

統將悉數持有的約１﹒４億張光大可轉債轉換為光大銀行Ａ股，每股轉股價為３﹒３５元人民幣

，涉約４﹒６９億元人民幣，而轉股完成後，所持有光大銀行Ａ股約１﹒８５億股，預計佔光大

銀行總股本６﹒８３％至７﹒１９％之間。

光大銀行指，收到中國華融轉股通知，而有關可轉債佔其發行總量４６﹒７３％。（ｗｈ）

