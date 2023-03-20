《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國務院總理李強主持召開國務院第一次全

體會議，宣布國務院領導分工和國務院機構設置，審議通過新修訂的《國務院工作規則》，李強

指出，本屆政府任期的五年，是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期。本屆政府的

工作，就是要把黨中央的決策部署貫徹好、落實好，我們每一位都要當好執行者、行動派、實幹

家。



＊把政治建設擺在首位，大興調查研究之風＊



李強指出，著力抓好重點任務落實，在新的起點上推動各項工作開好局、起好步。要牢牢把

握高質量發展這個首要任務，堅持穩字當頭、穩中求進，推動經濟運行持續整體好轉，加快建設

現代化產業體系，進一步深化改革開放，謀劃實施新一輪國有企業改革，促進民營經濟發展壯大

，穩住外貿外資基本盤。有效防範化解重大風險，全力抓好農業農村工作，持續改善生態環境質

量，做好社會事業發展、疫情防控等各方面工作。

李強強調，要全面加強政府自身建設，把政治建設擺在首位，大興調查研究之風，認真落實

機構改革任務，堅持嚴格依法行政，提高創造性執行效能，為完成各項目標任務提供有力保障。

國務院及各部門的領導要帶頭講政治、守規矩，嚴律己、不謀私，勤作為、勇擔當，形成風清氣

正、團結奮進的良好局面。

