《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》中共中央辦公廳印發了《關於在全黨大興

調查研究的工作方案》。根據《方案》，調研內容主要包括１２個方面。包括推進高水平科技自

立自強、吸引和利用外資、防範化解重大經濟金融風險中的主要情況和重點問題等等。

調研１２個方面如下：１。貫徹落實黨中央決策部署和總書記習近平對本地區本部門本領域

工作重要指示批示精神的主要情況和重點問題。

２。貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展中的重大問題，推進高水平科技自

立自強，擴大國內需求、深化供給側結構性改革、建設現代化產業體系、落實「兩個毫不動搖」

、吸引和利用外資，全面推進鄉村振興中的主要情況和重點問題。

３。統籌發展和安全，確保糧食、能源、產業鏈供應鏈、生產、食品藥品、公共衛生等安全

，防範化解重大經濟金融風險中的主要情況和重點問題。

４。全面深化改革開放中的重大問題，重要領域和關鍵環節改革、推進高水平對外開放中的

主要情況和重點問題。

５。全面依法治國中的重大問題，完善中國特色社會主義法律體系、推進依法行政、嚴格公

正司法、建設法治社會等主要情況和重點問題。

６。意識形態領域面臨的挑戰，推進文化自信自強、建設社會主義文化強國和新聞輿論引導

、網絡綜合治理中的主要情況和重點問題。

７。推進共同富裕、增進民生福祉中的重大問題，鞏固拓展脫貧攻堅成果、縮小城鄉區域發

展差距和收入分配差距的主要情況和重點問題。

８。人民最關心最直接最現實的利益問題，特別是就業、教育、醫療、托育、養老、住房等

群眾急難愁盼的具體問題。

９。牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山理念方面的差距和不足，推進美麗中國建設、保

護生態環境和維護生態安全中的主要情況和重點問題。

１０。維護社會穩定中的重大問題，防災減災救災和重大突發公共事件處置保障短板，處理

新形勢下人民內部矛盾和強化社會治安整體防控的主要情況和重點問題。

１１。全面從嚴治黨中的重大問題，落實黨的領導弱化虛化淡化、黨組織政治功能和組織功

能不夠強，幹事創業精氣神不足、不擔當不作為，應對「黑天鵝」、「灰犀牛」事件和防範化解

風險能力不強，形式主義、官僚主義，特權思想和特權行為等重點問題。

１２。本地區本部門本單位長期未解決的老大難問題。

