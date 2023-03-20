《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》在赴莫斯科對俄羅斯進行國事訪問之際，

國家主席習近平在《俄羅斯報》和俄新社網站發表題為《踔厲前行，開啟中俄友好合作、共同發

展新篇章》的署名文章。他表示，對俄羅斯的訪問，是一次友誼之旅、合作之旅、和平之旅。期

待同普京總統一道，共同擘畫未來一個時期中俄全面戰略協作夥伴關係發展新願景、新藍圖、新

舉措。



＊擴大雙邊貿易規模，共建「一帶一路」＊



文章稱，要推動投資經貿合作量質齊升，加強政策協調，為兩國投資合作高質量發展創造有

利條件。擴大雙邊貿易規模，打造更多利益契合點和合作增長點，形成傳統貿易和新興合作互為

補充、同步發展格局。持續推進共建「一帶一路」同歐亞經濟聯盟對接合作，為雙邊和區域合作

提供更多制度性安排。

文章並重申對烏克蘭危機立場指，去年以來，烏克蘭危機全面升級。中方始終著眼事情本身

的是非曲直，秉持客觀公正立場，積極勸和促談。相繼提出多項主張，包括應該遵守聯合國憲章

宗旨和原則，尊重各國合理安全關切，支持一切致力於和平解決烏克蘭危機的努力，確保全球產

業鏈供應鏈穩定等，成為中方處理烏克蘭危機的根本遵循。相信只要各方秉持共同、綜合、合作

、可持續的安全觀，堅持平等、理性、務實對話協商，就一定能找到解決烏克蘭危機的合理途徑

。

