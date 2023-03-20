《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》海關總署署長俞建華在國新辦發布會表示

，２０２２年海關稅收入庫２﹒２８萬億元，增長１３﹒６％。認真執行減稅、稅收優惠政策，

共減稅、退稅２８５０億元。 與一些貿易大國相比，中國貨物進出口總體上不僅沒有因疫情

受阻，而且通關更加快捷、更加便利。２０２２年１２月，全國進口、出口整體通關時間比

２０１７年分別壓縮６７％和９２％。 在降成本上，支持企業享受各類稅收優惠政策，僅去

年就為外貿企業減稅、退稅２８５０億元。 他表示，正在對２３項措施進行評估，能夠保留

的都將保留，確保政策的延續性。通過調研針對現在企業的痛點難點和堵點，還要研究新的政策

舉措。主要考慮有幾個方面： 一是暢通進出口物流。推進智慧海關建設，支持建設智慧口岸

、智能邊境，通過科技手段提速增效，促進跨境物流更加便利化。 二是優化口岸營商環境。

深入推進國際貿易「單一窗口」建設，為企業提供通關「一站式」服務。 三是降低企業成本

。幫助企業用好用足ＲＣＥＰ等自貿協定關稅優惠，降低進出口環節成本。 四是支持新業態

發展。創新跨境電商海關監管模式，做到精準監管、快速通關。支持市場採購貿易、保稅維修等

新業態發展。

