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AH股新聞

20/03/2023 10:58

《駐京專電》海關：去年稅收增１３﹒６％，減稅退稅２８５０億元

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》海關總署署長俞建華在國新辦發布會表示
，２０２２年海關稅收入庫２﹒２８萬億元，增長１３﹒６％。認真執行減稅、稅收優惠政策，
共減稅、退稅２８５０億元。　　與一些貿易大國相比，中國貨物進出口總體上不僅沒有因疫情
受阻，而且通關更加快捷、更加便利。２０２２年１２月，全國進口、出口整體通關時間比
２０１７年分別壓縮６７％和９２％。　　在降成本上，支持企業享受各類稅收優惠政策，僅去
年就為外貿企業減稅、退稅２８５０億元。　　他表示，正在對２３項措施進行評估，能夠保留
的都將保留，確保政策的延續性。通過調研針對現在企業的痛點難點和堵點，還要研究新的政策
舉措。主要考慮有幾個方面：　　一是暢通進出口物流。推進智慧海關建設，支持建設智慧口岸
、智能邊境，通過科技手段提速增效，促進跨境物流更加便利化。　　二是優化口岸營商環境。
深入推進國際貿易「單一窗口」建設，為企業提供通關「一站式」服務。　　三是降低企業成本
。幫助企業用好用足ＲＣＥＰ等自貿協定關稅優惠，降低進出口環節成本。　　四是支持新業態
發展。創新跨境電商海關監管模式，做到精準監管、快速通關。支持市場採購貿易、保稅維修等
新業態發展。

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