《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》北京市統計局、國家統計局北京調查總隊

發布數據顯示，１至２月，北京規模以上工業增加值按可比價格計算，同比下降１１％，降幅較

上年１２月收窄２﹒９個百分點；剔除新冠疫苗生產因素，同比下降１﹒６％。

重點行業中，電力、熱力生產和供應業增長１０﹒３％，汽車製造業下降２％，計算機、通

信和其他電子設備製造業下降１５﹒３％，醫藥製造業下降４５﹒２％。裝備製造領域中，鐵路

、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業，專用設備製造業，儀器儀表製造業分別增長

２６﹒２％、９﹒７％和０﹒１％。



＊首２月全巿固投同比增６﹒４％，社零跌幅收窄至４﹒６％＊



今年１至２月，全市固定資產投資同比增長６﹒４％。分領域看，製造業投資增長

２５﹒９％，房地產開發投資增長６﹒５％。分產業看，第一產業投資下降６３﹒９％，第二產

業投資增長１９﹒７％，第三產業投資增長５﹒３％。高技術產業投資增長較快，其中，高技術

製造業投資在計算機、通信和其他電子設備製造業帶動下增長２８﹒５％，高技術服務業投資在

科學研究和技術服務業帶動下增長４０﹒１％。

１至２月，全市實現社會消費品零售總額２３１４﹒９億元（人民幣．下同），同比下降

４﹒６％，但降幅較上年１２月大幅收窄１１﹒８個百分點。其中，餐飲收入２０３﹒９億元，

增長６﹒５％；商品零售２１１１億元，下降５﹒６％。

