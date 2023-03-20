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AH股新聞

20/03/2023 17:51

【北水炒Ｄ乜】淨流入５６﹒９２億元，買恒生國企沽中移動

　　《經濟通通訊社２０日專訊》今日恒指低開１６５點，報１９３５２點。最高跌１３５點報
１９３８２點，最低跌６８９點報１８８２９點。恒指收報１９０００點，跌５１７點或
２﹒６５％。
　　北水全日淨流入５６﹒９２億元，增加１５３％。北水淨買入最多的個股依次是恒生中國企
業（０２８２８）、騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）；淨賣出最多的依次是
中國移動（００９４１）、東方甄選（０１７９７）、藥明生物（０２２６９）。
　　主板成交１２９４﹒３９億元減少２１﹒５％。其中港股通成交３８１﹒３億元，佔總成交
２９﹒５％。
　
＊中移動２月按月淨增近３１４萬客戶＊
　
　　中移動公布今年２月的客戶數據，其移動業務客戶總數近９﹒７９億戶，按月淨增客戶數
３１３﹒９萬戶；５Ｇ套餐客戶數為約６﹒３９億戶，按月淨增１６６５﹒９萬戶。在有綫寬帶
業務方面，客戶總數為約２﹒７８億戶，本月淨增客戶數２９４﹒４萬戶。
　　恒生中國企業跌２﹒４２％報６５﹒３８元，北水淨買入１０﹒２億元；騰訊控股跌
１﹒３６％報３３４﹒８元，北水淨買入８﹒９億元；中芯國際跌１﹒６９％報１８﹒６２元，
北水淨買入２﹒１億元。
　　中國移動跌３﹒５６％報６３﹒６元，北水淨賣出８﹒９億元；東方甄選跌１４﹒６３％報
３１﹒５元，北水淨賣出３﹒１億元；藥明生物跌５﹒９４％報４５﹒１５元，北水淨賣出
２﹒１億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生中國企業　　　（０２８２８）　　　　　１０﹒１６
　　騰訊控股　　　　　（００７００）　　　　　　８﹒９１
　　中芯國際　　　　　（００９８１）　　　　　　２﹒１５
　　美團　　　　　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒２１
　　中國石油化工股份　（００３８６）　　　　　　０﹒５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　（００９４１）　　　　　－８﹒８８
　　東方甄選　（０１７９７）　　　　　－３﹒０９
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　－２﹒０８
　　李寧　　　（０２３３１）　　　　　－０﹒７８
　　金蝶國際　（００２６８）　　　　　－０﹒２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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