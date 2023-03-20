《經濟通通訊社２０日專訊》今日恒指低開１６５點，報１９３５２點。最高跌１３５點報

１９３８２點，最低跌６８９點報１８８２９點。恒指收報１９０００點，跌５１７點或

２﹒６５％。

北水全日淨流入５６﹒９２億元，增加１５３％。北水淨買入最多的個股依次是恒生中國企

業（０２８２８）、騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）；淨賣出最多的依次是

中國移動（００９４１）、東方甄選（０１７９７）、藥明生物（０２２６９）。

主板成交１２９４﹒３９億元減少２１﹒５％。其中港股通成交３８１﹒３億元，佔總成交

２９﹒５％。



＊中移動２月按月淨增近３１４萬客戶＊



中移動公布今年２月的客戶數據，其移動業務客戶總數近９﹒７９億戶，按月淨增客戶數

３１３﹒９萬戶；５Ｇ套餐客戶數為約６﹒３９億戶，按月淨增１６６５﹒９萬戶。在有綫寬帶

業務方面，客戶總數為約２﹒７８億戶，本月淨增客戶數２９４﹒４萬戶。

恒生中國企業跌２﹒４２％報６５﹒３８元，北水淨買入１０﹒２億元；騰訊控股跌

１﹒３６％報３３４﹒８元，北水淨買入８﹒９億元；中芯國際跌１﹒６９％報１８﹒６２元，

北水淨買入２﹒１億元。

中國移動跌３﹒５６％報６３﹒６元，北水淨賣出８﹒９億元；東方甄選跌１４﹒６３％報

３１﹒５元，北水淨賣出３﹒１億元；藥明生物跌５﹒９４％報４５﹒１５元，北水淨賣出

２﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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恒生中國企業 （０２８２８） １０﹒１６

騰訊控股 （００７００） ８﹒９１

中芯國際 （００９８１） ２﹒１５

美團 （０３６９０） １﹒２１

中國石油化工股份 （００３８６） ０﹒５８

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國移動 （００９４１） －８﹒８８

東方甄選 （０１７９７） －３﹒０９

藥明生物 （０２２６９） －２﹒０８

李寧 （０２３３１） －０﹒７８

金蝶國際 （００２６８） －０﹒２７

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