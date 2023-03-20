《經濟通通訊社２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中共中央辦公廳印發《關於在全黨大興調查研究的工作方案》

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中共中央辦公廳印發了《關於在全黨大興調查研究的工作方案》，並發出通知，要求各地區各部

門結合實際認真貫徹落實。作為在全黨開展的主題教育的重要內容，推動全面建設社會主義現代

化國家開好局起好步。



支持民企發展，資本市場著力提升服務精準性

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證監會黨委日前召開會議時強調，要切實落實「兩個毫不動搖」，進一步發揮資本市場支持民營

企業融資成長的重要作用，著力提升服務的精準性和直達力，讓民營企業更有獲得感。



滿洲里口岸，客貨通關數量穩步增長

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自１月８日滿洲里公路口岸恢復客運通關以來，客流量呈穩步增長態勢。鐵路方面，年初至３月

１４日，經滿洲里鐵路口岸通行的中歐班列達９２４列９７８２８標箱，較去年同期分別增長

８﹒２％、１９﹒８％，通關工作有序進行。





《上海證券報》



第六屆世界浙商上海論壇：擦亮浙江「四千精神」走高質量發展之路

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以「相信的力量」為主題的第六屆世界浙商上海論壇暨上海市浙江商會第十一次會員代表大會在

黃浦江畔舉辦。會上，連任上海市浙江商會會長的均瑤集團董事長王均金，為新時代浙商的高質

量發展錨定方向。



全面註冊制加速推進，首次全網測試順利完成

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全面註冊制正加速推進。３月１８日，為確保全面註冊制相關業務的順利開展，上交所、深交所

聯合中國結算、中證金融等組織開展了第一次全網測試。多位券商信息技術負責人反映，測試過

程一切順利，交易系統滿足各項測試指標要求。



滿洲里口岸通關有序進行

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自１月８日滿洲里公路口岸恢復客運通關以來，客流量呈穩步增長態勢。鐵路方面，年初至３月

１４日，經滿洲里鐵路口岸通行的中歐班列達９２４列９７８２８標箱，較去年同期分別增長

８﹒２％、１９﹒８％，通關工作有序進行。





《證券時報》



神秘牛散團攪動Ａ股法拍市場，累計交易資金超３００億

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３月９日，「９０後」張宇斥資２﹒７６億元（人民幣．下同），競得金科股份法拍股１﹒５９

億股。根據證券時報統計，自２０１９年底涉足Ａ股法拍市場之後，張宇至少７０次競拍得手，

累計金額超過５４億元。



莫讓車企競爭異化成地方政府補貼競爭

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湖北省武漢市、區政府日前聯合車企對在當地生產的汽車品牌推出購車補貼活動，全國汽車市場

多地、多品牌車企跟進。據不完全統計，當前已有至少４０個汽車品牌加入。從車企到地方政府

，汽車補貼大戰愈演愈烈。有專家認為，各個地方政府補貼轄區內地產車消費的行為，會造成市

場的分割，不利於全國統一大市場的建立與繁榮



首批主板註冊制ＩＰＯ企業啟動發行

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３月１９日，中信金屬、中重科技、常青科技、中電港等主板註冊生效企業發布發行安排及初步

詢價公告。這意味著，主板全面註冊制改革步入發行階段。公告顯示，滬市３家公司本次發行採

用網下發行與網上發行相結合的方式進行，將通過向符合條件的投資者進行初步詢價直接確定發

行價格，不再進行累計投標詢價。（ｊｔ）

