《神州經脈》人民銀行上周五（１７日）盤後宣布本月２７日降低金融機構存款準備金率

０﹒２５個百分點，預計釋放的流動性５０００億－６０００億元（人民幣．下同），人行意外

降準，刺激Ａ股成交，兩市全日成交額達到１０５７５億元，較上一交易日同時段增８﹒７％，

時隔一個多月再次突破１萬億元，外資透過陸股通連續六日淨流入１６億元。

不過兩市行情卻沒有如成交般節節向上，科技股受ＡＩ浪潮的刺激領漲，但市值龐大的三大

電信商卻趁勢大幅回調，對股市造成了一定壓力，滬綜指午後升轉跌，且跌幅持續擴大，報

３２３４﹒９１點，跌０﹒４８％。深成指全日跌０﹒２７％，創業板指軟０﹒０８％。

人民幣兌美元中間價今報６﹒８６９４，較上個交易日升３５８點子，兩連揚，上個交易日

報６﹒９０５２。在岸人民幣兌美元即期收跌１６６點子，全日在６﹒８７１１至６﹒９０４０

之間波動。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家主席習近平今起至周三國事訪問俄羅斯，於《俄羅斯報》和俄新社網站發表題為《踔

厲前行，開啟中俄友好合作、共同發展新篇章》的署名文章，稱對俄羅斯的訪問是一次友誼之旅

、合作之旅、和平之旅，期待同普京總統一同擘畫未來一個時期中俄全面戰略協作夥伴關係發展

新願景、新藍圖、新舉措。此外，國際刑事法院（ＩＣＣ）早前對俄羅斯總統普京發逮捕令，中

國外交部發言人汪文斌今日表示，國際刑事法院應秉持「客觀公正」立場，尊重國家元首依據國

際法享有的管轄豁免，應依法審慎行使職權。



２﹒ 人行今日公布３月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）連續７個月維持不變，１年期ＬＰＲ為

３﹒６５％，５年期以上ＬＰＲ為４﹒３％。花旗研報分析稱，人行自１２月以來進行首次降準

，更多是為向市場表明政府的政策支持態度，而非直接放鬆幣策。此次降準是為了防止流動性收

緊，不是放鬆貨幣政策。短期內ＬＰＲ或ＭＬＦ利率不會下調。



３﹒ 國務院總理李強主持召開國務院第一次全體會議，指本屆政府的每一位都要當好執行者、

行動派、實幹家，堅持穩字當頭、穩中求進，推動經濟運行持續整體好轉，並要全面加強政府自

身建設，把政治建設擺在首位，大興調查研究之風，認真落實機構改革任務等。



４﹒ 近日鐵礦石價格大漲，國家發改委價格司赴青島港、唐山港開展調研，提醒告誡鐵礦石貿

易企業依法合規經營，不得囤積居奇、哄抬價格，並稱會同有關部門積極研究採取供給保障、需

求調節、市場監管等措施，遏制鐵礦石價格不合理上漲，促進鐵礦石市場平穩運行。



５﹒ 為進一步加強交易系統接入服務應用管理，滬深交易所將對券商發起新一輪檢查工作，針

對包括券商在內的相關單位規範部署、配置和使用交易所交易、行情接收服務、有效防範系統接

入風險的情況進行檢查。若發現違反交易所業務規則和技術要求，可按有關規則採取相應自律監

管措施或者紀律處分，包括對交易所授權行情機構採取終止提供行情信息、解除許可合同等措施

。



６﹒ 百度智能雲宣布，下周一發布文心一言雲服務及應用產品。百度１６日發布生成式人工智

能產品「文心一言」，並開始邀約測試，發布首日已有超６０萬人申請測試。



７﹒ 內地港口集裝箱空箱數量自２月下旬起增加，海關總署署長俞建華表示正關注空箱問題，

主要原因是前一個時期新集裝箱投放量過大、國內堆存成本較低、國外疫情緩解後空箱短期大量

回流等，而大量空箱在中國港口蓄勢待發，某種程度上也反映出國際市場依然看好中國下一階段

的出口能力。



８﹒ 中央紀委國家監委網站通報，紫光集團前董事長趙偉國涉嫌貪污、為親友非法牟利、背信

損害上市公司利益犯罪，國家監委依據《中華人民共和國監察法》有關規定，將其涉嫌犯罪問題

移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。（ｓｌ）

