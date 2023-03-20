《鍾之日記》３月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



雖然瑞銀集團同意以全股票方式收購瑞信集團，惟滙控（００００５）、渣打

（０２８８８）兩隻國際銀行股表現差勁，保險股亦受波及，反映此消息未有減低市場不安情緒

。恒指上周五（１７日）上升３１４點，今日卻未能延續升勢，低開１６５點，報１９３５２，

其後走勢急轉直下，不足一小時已經跌超過３００點，科技股及金融股跌勢未止，大市進一步受

壓，恒指午後曾跌逾６８０點至１８８２９，刷新今年新低，最終全日收報１９０００，跌

５１７點或跌２﹒６５％，主板成交１２９４﹒３９億元。



＊降準不敵重磅股下挫，Ａ股見陰天＊



人民銀行上周五（１７日）盤後宣布本月２７日降低金融機構存款準備金率０﹒２５個百分

點，預計釋放的流動性５０００億－６０００億元人民幣，人行意外降準，刺激Ａ股成交，兩市

全日成交額達到１０５７５億元人民幣，較上一交易日同時段增８﹒７％，時隔一個多月再次突

破１萬億元人民幣，外資透過陸股通連續六日淨流入１６億元人民幣。

不過兩市行情卻沒有如成交般節節向上，科技股受ＡＩ浪潮的刺激領漲，但市值龐大的三大

電信商卻趁勢大幅回調，對股市造成了一定壓力，滬綜指午後升轉跌，且跌幅持續擴大，報

３２３４﹒９１點，跌０﹒４８％。深成指全日跌０﹒２７％，創業板指軟０﹒０８％。

另外，人行今日公布３月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）連續７個月維持不變，１年期ＬＰＲ

為３﹒６５％，５年期以上ＬＰＲ為４﹒３％。



＊國際金融前景不明，大笨象低迷＊



兩間全球系統性銀行、競爭對頭瑞銀和瑞信達成世紀牽手，前者以３０億瑞郎股份代價收購

後者，並承擔不逾５０億瑞郎的損失，包括瑞士央行向瑞銀提供１０００億瑞郎流動性援助，瑞

士政府為瑞銀接管資產的潛在損失提供９０億瑞郎擔保。

瑞信今次被收購的價格較市值折讓高達近六成，可謂大賤賣，但瑞士官方為保環球金融穩定

，不得不發布緊急法令，瑞信股東只能眼巴巴看著股價被質低，當時聲言不會增資的沙特國家銀

行，現在有苦說不出。

環球金融環境危機一浪接一浪，各國監管部門忙拆彈，拖累國際金融機構的股價，滙控

（００００５）挫６﹒２％，渣打（０２８８８）跌７﹒３％，友邦（０１２９９）跌４﹒２％

，保誠（０２３７８）更插水８﹒３％。

另外值得留意的是，外電指瑞信集團價值１７０億美元、風險最高債券（ＡＴ１）將被「完

全減記」，或使銀行融資市場陷入混亂，而亞洲一些銀行的ＡＴ１債券在今日早盤已創下紀錄最

大降幅。報道指出，債權人正積極研究這些ＡＴ１債券的詳細規定，以了解其他國家或地區當局

是否可以比照瑞士政府周日的作為，即完全減記這些債券但保全股票投資者的價值。



＊三大電信股急回，中電信Ａ股跌停＊



部分中字頭股早前受惠政策利好，股價節節上揚，中國移動（００９４１）

（滬：６００９４１）總市值更於２月超過建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９），成

為中國Ａ股市場市值排名第三的股票。惟中字頭股今日急劇回吐，其中三大電信商跌勢最猛烈，

Ａ股均大跌超過９％，中電信（００７２８）（滬：６０１７２８）Ａ股跌停，報６﹒５３元人

民幣；Ｈ股挫４﹒２％，４﹒１５港元。中移動Ａ股瀉跌逾９％，９１﹒９６元人民幣；Ｈ股跌

３﹒６％，報６３﹒６港元；Ａ股聯通（滬：６０００５０）跌９﹒６％。中聯通

（００７６２）跌３﹒１％，報５﹒５８港元。

今年以來在滬深３００指數漲幅最大的十隻成分股中，中字頭國企股佔有五席。其中，中國

衛通（滬：６０１６９８）以近１２０％的漲幅居首，中國電信、中國移動、中科曙光

（滬：６０３０１９）、中國交建（０１８００）（滬：６０１８００）漲幅都超過４５％。

中國證監會主席易會滿去年１１月在金融街論壇上首次提出「中國特色的估值體系」，此後

經國資委、證交所等多次強調國企價值，疊加建設數字中國規劃出台、經濟修復也提振了基建加

速的預期，身處科技硬體、周期行業的國企股受多重利好的共振。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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