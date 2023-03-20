《經濟通通訊社２０日專訊》上交所、深交所聯合中國結算、中證金融等開展全面註冊制相

關業務第一次全網測試。多位券商信息技術負責人反映，測試過程一切順利，交易系統滿足各項

測試指標要求。

招商證券相關人士介紹，測試重點包括：滬市新股申購每５０００元（人民幣．下同）市值

可申購一個申購單位，不足的部分不計入額度，總市值不足１００００元不得參與申購，每個新

股申購單位為５００股，數量應為５００股或其整數倍；驗證首日上市無漲跌幅及申報範圍限制

，市價訂單增加委托類型的調整；驗證主板轉融通申報模式與科創板（滬市）及創業板（深市）

類似；驗證市價委托保護限價控制、對主板申購及交易進行壓力測試。

本次測試完成後，滬深兩市全面註冊制的發行業務相關技術系統正式上線，交易及轉融通等

其他業務相關技術系統暫不上線。今日（３月２０日起）滬深兩市可以根據業務安排啟動全面註

冊制的網上發行業務。



＊本周中科磁業、南芯科技等９隻新股可申購＊



根據目前安排，本周將有９隻新股可申購，暫無主板新股申購。分析人士預計，最快３月下

旬將有主板註冊制企業啟動發行，最快４月上旬有望迎來首批主板註冊制新股上市。

９隻新股中，擬於周四（３月２３日）申購的中科磁業是國內少數具備萬噸級永磁鐵氧體磁

體生產能力的企業之一，公司相關產品最終應用於三星、哈曼、索尼、華為、小米、亞馬遜、格

力、大金等消費電子、節能家電品牌。擬於周五申購的南芯科技是國內領先模擬和嵌入式芯片設

計企業之一。已進入榮耀、ＯＰＰＯ、小米等手機品牌，大疆、海康威視等工業品牌，以及沃爾

沃、現代等汽車品牌。（ｄｗ）



