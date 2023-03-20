《經濟通通訊社２０日專訊》為進一步加強交易系統接入服務應用管理，滬深交易所將對券

商發起新一輪檢查工作，針對包括券商在內的相關單位規範部署、配置和使用交易所交易、行情

接收服務、有效防範系統接入風險的情況進行檢查。

交易所稱，具體檢查時間另行告知，各會員單位應做好準備。若發現違反交易所業務規則和

技術要求的情況，可依據有關規則採取相應自律監管措施或者紀律處分，包括對交易所授權行情

機構採取終止提供行情信息、解除許可合同等措施。



＊行情的提前獲取意味著更大的獲利空間＊



據《財聯社》報道，此次監管再度出手，「繞道搶跑」接入行情該停了。據了解，面對包括

私募客戶等機構客戶對時延的極致追求，在行業競爭過程中，有些券商違背公平交易，有著強烈

的「繞道搶跑」欲望，通過行情供應商的協助（提供前置行情解析技術），繞過交易所要求的行

情網關界面，提前獲取行情，從而實現最大化業務拓展。

作為觸發交易的關鍵信號，對於投資者而言，行情的提前獲取就意味著更大的獲利空間，這

也成為券商「繞道搶跑」獲取行情的重要原因。在業內，繞過交易所行情網關提前獲取行情的行

為也被稱為網關前置解碼。有行業人士打比方：「不妨把行情網關看作是交易所的大門，按照交

易所規定，券商只能從門外獲取行情，繞道進入門內提前獲取行情就是所謂的網關前置解碼。」

一位華北地區券商人士表示，這次發起檢查並不是突擊，交易所長期都在督促券商、服務商

遵守各項規定了，翻閱官網都能看到通知，交易行情網關之類的。目前看來，是部分券商不顧規

章採取了違規行為。監管例行檢查也是一種及時的查處。（ｃｔ）

