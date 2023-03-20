《經濟通通訊社２０日專訊》中央紀委國家監委網站１８日通報，中央統戰部原副部長、國

家宗教事務局原局長崔茂虎涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調

查。同日，國務院通報，免去崔茂虎的國家宗教事務局局長職務。

崔茂虎１９６５年１２月生，曾任雲南省委組織部副部長、雲南省人力資源和社會保障廳廳

長、雲南麗江市委書記、雲南副省長、雲南省委秘書長、中央統戰部副部長兼國家宗教事務局局

長，去年９月出任中華宗教文化交流協會第三屆會長。（ｃｔ）

