《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行於上周五（１７日）盤後宣布，本月２７日降低金融

機構存款準備金率０﹒２５個百分點，金融機構加權平均存款準備金率將降至７﹒６％，市場料

釋放的流動性略高於５０００億元（人民幣．下同）。對於人行今次降準外界均感到意外，或反

映了中國對全球重啟寬鬆政策的預期。此外，人民銀行今早公布，３月貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）維持不變，１年期ＬＰＲ為３﹒６５％，５年期以上ＬＰＲ為４﹒３％。ＬＰＲ已連

續７個月保持不變。

滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒１％，報３２５３﹒９３點，深成指

高開０﹒１１％，互聯網股造好，醫藥、保險股走低。

在俄方多次「預熱」後，中方終於宣布國家主席習近平今日起對俄羅斯進行國事訪問，並與

俄羅斯總統普京會面，中方強調習近平此次訪俄是為了和平而去，不過據俄羅斯非官方媒體國際

文傳電訊社引述俄羅斯外交政策助手指，普京和習近平將討論軍備貿易問題及能源問題。習近平

在俄羅斯媒體發表署名文章稱，關於俄烏衝突問題沒有簡單解決辦法，相信只要各方秉持共同、

綜合、合作、可持續的安全觀，堅持平等、理性、務實對話協商，就一定能找到解決烏克蘭危機

的合理途徑。

另外關注中國恒大（０３３３３）今日於本港法院進行清盤呈請聆訊，而據外電引述消息人

士指，中國恒大與主要境外債權人於聆訊前夕就重組方案達成協議，重組支持協議正在起草中。

人民銀行公布，今日進行３００億元７天期逆回購操作，今日淨回籠１１０億。本周公開市

場將有４６３０億元逆回購到期。（ｅｙ）

