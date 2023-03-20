《經濟通通訊社２０日專訊》今日Ａ股市場，科技股持續受到ＡＩ浪潮的刺激呈現上漲態勢

，不過市值龐大的三大電信商大幅回調，對股市造成了一定壓力，滬綜指半日收盤報

３２５４﹒５８點，升０﹒１２％。深成指半日揚０﹒２８％，創業板指則漲幅更大，達

０﹒５６％。

兩市半日成交額達到７０４８億元（人民幣．下同），較上一交易日同時段大增３３﹒４％

，陸股通今早的淨流入額亦達到１７﹒８億元。成交活躍的原因很可能是人民銀行上周五（１７

日）盤後宣布本月２７日降低金融機構存款準備金率０﹒２５個百分點，預計釋放的流動性

５０００億－６０００億元；此外，３月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）連續７個月維持不變，１

年期ＬＰＲ為３﹒６５％，５年期以上ＬＰＲ為４﹒３％。



＊三大電信商集體跌倒＊



ＯｐｅｎＡＩ推出ＧＰＴ－４，百度（０９９８８）亦推出文心一言，全球資本瘋狂投注

ＡＩ浪潮，Ａ場互聯網概念繼續拉漲，順網科技（深：３００１１３）飆１８﹒９％，富春股份

（深：３００２９９）升１０﹒７％，華凱易佰（深：３００５９２）升１０﹒１％，吉宏股份

（深：００２８０３）、姚記科技（深：００２６０５）、巨人網絡（深：００２５５８）漲停

，三六零（滬：６０１３６０）升８﹒１％，愷英網絡（深：００２５１７）升７﹒８％。

不過前段時間趁兩會風口急漲、市值合共超過８０００億元的三大電信商，今早股價出現兇

猛回調，拖累大市，中國移動（滬：６００９４１）跌６﹒２％，Ａ古聯通

（滬：６０００５０）挫４﹒１％，中國電信（滬：６０１７２８）跌３﹒９％。



＊地產股走勢偏軟＊



中國恒大（０３３３３）今日於本港法院進行清盤呈請聆訊，庭上將下一次聆訊延期至７月

３１日。而據外電引述消息人士指，中國恒大與主要境外債權人於今次聆訊前夕就重組方案達成

協議，重組支持協議正在起草中。

內地樓價低位有企穩跡象，加上恒大重組傳好消息，對地產股價格帶來支持，不過５年期以

上ＬＰＲ按兵不動，市場仍感失望，新城控股（滬：６０１１５５）挫２﹒７％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌１％，招商蛇口（深：００１９７９）跌０﹒９％，金地集團

（滬：６００３８３）跌０﹒８％，保利發展（滬：６０００４８）軟０﹒３％。（ｅｙ）

