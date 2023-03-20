《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行上周五（１７日）盤後宣布本月２７日降低金融機構

存款準備金率０﹒２５個百分點，預計釋放的流動性５０００億－６０００億元（人民幣．下同

），人行意外降準，刺激Ａ股成交，兩市全日成交額達到１０５７５億元，較上一交易日同時段

增８﹒７％，時隔一個多月再次突破１萬億元，外資透過陸股通連續六日淨流入１６億元。

不過兩市行情卻沒有如成交般節節向上，科技股受ＡＩ浪潮的刺激領漲，但市值龐大的三大

電信商卻趁勢大幅回調，對股市造成了一定壓力，滬綜指午後升轉跌，且跌幅持續擴大，報

３２３４﹒９１點，跌０﹒４８％。深成指全日跌０﹒２７％，創業板指軟０﹒０８％。

另外，人行今日公布３月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）連續７個月維持不變，１年期ＬＰＲ

為３﹒６５％，５年期以上ＬＰＲ為４﹒３％。

中信證券發表研報表示，超預期降準助力政策預期回升，Ａ股全面修復行情的第二波雖略有

延後，但趨勢已日益清晰。



＊中國電信慘跌停＊



前段時間趁兩會風口急漲、市值合共超過８０００億元的三大電信商，今日股價出現兇猛回

調，拖累大市，最重磅的中國電信（滬：６０１７２８）慘跌停，Ａ股聯通

（滬：６０００５０）挫９﹒６％，中國移動（滬：６００９４１）跌９％。

有傳中國恒大（０３３３３）與主要境外債權人就重組方案達成協議，加上內地樓價低位有

企穩跡象，對地產股價格帶來支持，不過５年期以上ＬＰＲ按兵不動，市場仍感失望，新城控股

（滬：６０１１５５）挫２﹒５％，招商蛇口（深：００１９７９）跌１﹒７％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌１﹒１％，金地集團（滬：６００３８３）跌０﹒９％，保利發展

（滬：６０００４８）軟０﹒６％。



＊四大行表現平穩＊



瑞信集團在接受瑞銀收購，金融界又一炸彈獲拆，國有四大銀行表現平穩，中國銀行

（滬：６０１９８８）升０﹒９％，農業銀行（滬：６０１２８８）升０﹒７％，工商銀行

（滬：６０１３９８）跌０﹒２％，建設銀行（滬：６０１９３９）無升跌。

近日鐵礦石價格大漲，國家發改委提醒告誡鐵礦石貿易企業依法合規經營，不得囤積居奇、

哄抬價格，發改委將會同有關部門積極研究採取供給保障、需求調節、市場監管等措施，遏制鐵

礦石價格不合理上漲。鋼鐵股今日跌幅顯著，撫順特鋼（滬：６００３９９）跌停，方大特鋼

（滬：６００５０７）跌９％，貴繩股份（滬：６００９９２）挫７﹒２％，柳鋼股份

（滬：６０１００３）跌５﹒２％，八一鋼鐵（滬：６００５８１）跌３﹒８％，凌鋼股份

（滬：６００２３１）跌２﹒５％，首鋼股份（深：０００９５９）跌２﹒４％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９３９﹒０８ －０﹒５０

上證綜合指數 ３２３４﹒９１ －０﹒４８ ４８０２﹒９２

上證Ａ股指數 ３３９０﹒９８ －０﹒４８

深證成份指數 １１２４７﹒１３ －０﹒２７ ５７７２﹒２５

深圳創業板指數 ２２９１﹒９２ －０﹒０８

上證Ｂ股指數 ２８８﹒２９ －０﹒８５ １﹒５８

深證Ｂ股指數 １１６７﹒２０ －０﹒４４ ０﹒６９

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