《海納智見》《當前經濟工作的幾個重大問題》指出要加快現代化產業體系建設，抓住全球

產業結構調整新機遇。製造業是現代化產業體系的支柱，在新一輪科技革命下構建現代化體系必

需依靠強大的製造業。本文在總量視角研究中國製造產業在國際中的地位與優劣勢。



總量上看，中國製造業已實現規模優勢。２００４至２０２１年間，中國製造業增加值年複

合增速達１２﹒８％，分別在２００７和２０１０年超過日本、美國，規模居世界第一。結構上

看，中國製造業產業體系完備，但高端製造業仍薄弱。當前中國是全球唯一擁有全部工業類的國

家，根據《２０２０中國製造強國發展指數報告》，中國製造業整體水平處全球第四，但質量及

結構指標僅列第七和第四位，中高端製造業在整體製造業中佔比相對較低。當前隨著製造業數字

化、智能化程度不斷提升，重構了全球價值鏈中製造環節的創新功能、增值能力和要素投入，製

造環節在全球價值鏈中的地位也隨之提升。在製造環節在全球價值鏈中的相對地位上升的背景下

，發達國家已開始重視製造環節，支持製造業回流的政策不斷出台。



２０００年以來中國製造業經歷三階段：（１）２０００－２００７年深化參與期：製造業

後向參與度由１８％迅速上升至２５％，對應價值鏈位置由０﹒７下滑至０﹒５；（２）

２０１０－２０１８年轉型升級期：中國製造業中間品出口比重開始提升，對進口中間品的依賴

度下降，對應價值鏈位置由０﹒６上升至０﹒９。（３）２０１９－２０２１年受疫情衝擊、中

美貿易摩擦加劇等國內外因素影響，製造業位置也由２０１８年的０﹒９降至２０２１年的

０﹒８。中國所處價值鏈位置與傳統製造強國差距縮小，但近年來全球價值鏈上游競爭日益激烈

，價值鏈攀升難度加大。隨著中國製造與發達國家在產品與產業重疊度上升，２０１８年來中國

價值鏈地位有所下滑，而美、日自２０１４年以來地位則回升，德國受疫情打擊較大下滑明顯。

從綜合了各生產要素後所反映的相對份額優勢看，中國製造業競爭力整體全球領先但中高端尚不

及德日，優勢主要依靠集群效應拉動，中高端製造實際產品競爭力弱於德日。



中國製造應兼顧「揚長」和「補短」。從行業層面測算ＡＤＢ和ＯＥＣＤ分類下細分製造行

業的貿易比較優勢，可以發現近年來中國在技術、資本密集型行業的競爭優勢開始顯現，主要涉

及傳統領域（機械設備、化工）和新興技術領域（電氣設備、計算機、電子及光學設備）。具體

看，新興技術領域方面，２０１８年中國在新興技術行業的直接出口比較優勢指數均超２﹒８，

已具備極強的直接出口優勢；傳統高附加值領域方面，中國憑藉產業集群優勢和製造業基礎，與

發達國家差距日漸縮小，如機械設備（２０１８年直接出口比較優勢為１﹒４）、化工行業

（１﹒１）。但是，中國在部分設備零部件和高技術等領域仍存在短板，主要涉及計算機、電子

及光學設備、機械設備等高端設備製造中的關鍵零部件，以及醫藥製品等。未來隨著政策支持培

育壯大製造業薄弱產業，中國製造業有望向揚長處和補短板兩方向持續發力，進一步鞏固製造業

優勢產業的領先地位，培育壯大薄弱產業。



風險提示：數據庫缺失和偏誤帶來計算誤差；製造業政策不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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