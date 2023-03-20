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AH股新聞

20/03/2023 09:47

《Ａ股焦點》傳恒大重組方案獲債權人支持，ＬＰＲ持穩，地產股升

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據外電引述知情人士透露，在周一（２０日）的清盤聆訊前，
中國恒大（０３３３３）獲得主要債權人的支持，就境外債務重組方案達成協議。達成協議將成
為恒大事件的一個里程碑，亦成為其他違約開發商債務重組的重要參考。
　　滬深地產股今早走高，上海臨港（滬：６００８４８）漲２﹒８％，保利發展
（滬：６０００４８）、世茂股份（滬：６００８２３）、陸家嘴（滬：６００６６３）、首開
股份（滬：６００３７６）、金地集團（滬：６００３８３）等升近１％，萬科Ａ
（深：０００００２）跟升０﹒３％。
　　另外，人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，３月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）維持
不變，１年期ＬＰＲ為３﹒６５％，５年期以上ＬＰＲ為４﹒３％。ＬＰＲ已連續７個月保持不
變。
　　人民銀行１７日宣布，２７日降低金融機構存款準備金率０﹒２５個百分點，本次下調後，
金融機構加權平均存款準備金率約為７﹒６％。市場料釋放的流動性可能略高於５０００億元人
民幣，而人行今年首次降準，更多是為向市場表明政府的政策支持態度，而非直接放鬆幣策，料
短期內不會下調ＬＰＲ及ＭＬＦ利率。（ｊｔ）

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