《經濟通通訊社２０日專訊》乘聯會秘書長崔東樹表示，２月新能源乘用車出口７﹒９萬輛

，伴隨著疫情下復工復產政策的支持，中國製造新能源產品品牌越來越多地走出國門，在海外的

認可度持續提升以及服務網絡的完善，市場前景向好。從自主出口的海外市場零售數據監控看，

上汽（滬：６００１０４）等自主品牌在歐洲表現較強。

崔東樹又表示，除了傳統出口車企的靚麗表現，近期新勢力出口也逐步啟動，海外市場也有

數據開始顯現。２月出口增長較強。未來幾個月的低基數對出口促進加大，全年新能源汽車出口

預計高增長。

新能源汽車概念股走勢不一，億緯鋰能（深：３０００１４）揚１﹒５％，寧德時代

（深：３００７５０）彈逾１％，上汽集團（滬：６００１０４）升０﹒８％，長安汽車

（深：０００６２５）升０﹒４％，陽光電源（深：３００２７４）升０﹒３％。中航光電

（深：００２１７９）挫２﹒９％，恩捷股份（深：００２８１２）跌１﹒４％，天齊鋰業

（深：００２４６６）跌１﹒２％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）跌１﹒２％，比亞迪

（深：００２５９４）跌０﹒５％，匯川技術（深：３００１２４）跌０﹒４％。（ｊｔ）

