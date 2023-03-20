《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行１７日宣布，２７日降低金融機構存款準備金率

０﹒２５個百分點，本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為７﹒６％。人行突然宣布

降準，超出市場預期，四大行今早反彈，中行（滬：６０１９８８）漲２﹒３％，工行

（滬：６０１３９８）升１﹒１％，農行（滬：６０１２８８）升１﹒３％，建行

（滬：６０１９３９）升０﹒５％。其他銀行股同漲，交通銀行（滬：６０１３２８）升

１﹒６％，民生銀行（滬：６０００１６）升０﹒９％，浦發銀行（滬：６０００００）升

０﹒７％，光大銀行（滬：６０１８１８）升０﹒３％，興業銀行（滬：６０１１６６）升

０﹒１％，江蘇銀行（滬：６００９１９）升０﹒１％。

中國《金融時報》引述仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟報道，以２月末人民幣存款餘額

２６８﹒２萬億元（人民幣．下同）來看，人行０﹒２５個百分點的降準幅度能釋放約６０００

億元中長期流動性。

招聯首席研究員董希淼稱，本次降準超出預期，但降準具備必要性。從短期看，１月份和２

月份人民幣貸款成長迅猛，銀行體系補充中長期流動性的需求顯著增加。同時，前兩個月雖然企

業貸款成長較好，但居民貸款成長乏力，需求仍然不足，貨幣政策加大實施力度正當其時。董希

淼測算，由於已執行５％存款準備金率的金融機構不在本次降準範圍內，保守估計本次降準將向

金融機構釋放長期資金約５５００億元。（ｊｔ）



