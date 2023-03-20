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AH股新聞

20/03/2023 11:17

《Ａ股焦點》內地票房突破１５０億，影視股飆，光線傳媒升１６％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》電影行業復甦態勢顯現。據燈塔專業版數據，截至３月１９日
，２０２３年度大盤票房（含預售）突破１５０億元（人民幣．下同），總出票３﹒１３億張，
場次２６４７﹒７４萬場。
　　燈塔專業版數據分析師陳晉表示，年度票房突破１５０億元，比２０２２年提前２個月左右
，今年一季度票房預計將達到１５５億元左右。另一方面，供給數量明顯增加。數據顯示，僅定
檔２月份至４月份的電影就已超過百部，創三年以來新高。
　　東亞前海證券研報分析認為，春節檔的火爆提升了票房收入，也帶動了觀影熱潮。今年春節
與往年相比檔期更早，因此今年票房收入也較早地突破了１５０億元，同時春節後觀影熱度持續
較長。根據燈塔專業版數據統計，２０２３年春節檔後３０天總票房為５９﹒６億元，盡管仍然
低於２０１８年和２０１９年同期，但已經是近三年的最高值。
　　影視股盤中走強，光線傳媒（深：３００２５１）飆１６﹒２％，中國電影
（滬：６００９７７）急升９﹒２％，華策影視（深：３００１３３）走高８﹒３％，東方明珠
（滬：６００６３７）升５﹒９％，芒果超媒（深：３００４１３）升５﹒３％，完美世界
（深：００２６２４）升５﹒３％，博納影業（深：００１３３０）升３﹒７％，萬達電影
（深：００２７３９）升３﹒６％，中南傳媒（滬：６０１０９８）升１﹒８％，浙版傳媒
（滬：６０１９２１）升１﹒３％。（ｊｔ）

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