《經濟通通訊社２０日專訊》電影行業復甦態勢顯現。據燈塔專業版數據，截至３月１９日

，２０２３年度大盤票房（含預售）突破１５０億元（人民幣．下同），總出票３﹒１３億張，

場次２６４７﹒７４萬場。

燈塔專業版數據分析師陳晉表示，年度票房突破１５０億元，比２０２２年提前２個月左右

，今年一季度票房預計將達到１５５億元左右。另一方面，供給數量明顯增加。數據顯示，僅定

檔２月份至４月份的電影就已超過百部，創三年以來新高。

東亞前海證券研報分析認為，春節檔的火爆提升了票房收入，也帶動了觀影熱潮。今年春節

與往年相比檔期更早，因此今年票房收入也較早地突破了１５０億元，同時春節後觀影熱度持續

較長。根據燈塔專業版數據統計，２０２３年春節檔後３０天總票房為５９﹒６億元，盡管仍然

低於２０１８年和２０１９年同期，但已經是近三年的最高值。

影視股盤中走強，光線傳媒（深：３００２５１）飆１６﹒２％，中國電影

（滬：６００９７７）急升９﹒２％，華策影視（深：３００１３３）走高８﹒３％，東方明珠

（滬：６００６３７）升５﹒９％，芒果超媒（深：３００４１３）升５﹒３％，完美世界

（深：００２６２４）升５﹒３％，博納影業（深：００１３３０）升３﹒７％，萬達電影

（深：００２７３９）升３﹒６％，中南傳媒（滬：６０１０９８）升１﹒８％，浙版傳媒

（滬：６０１９２１）升１﹒３％。（ｊｔ）

