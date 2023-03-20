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AH股新聞

20/03/2023 09:26

【人行操作】人行３００億逆回購利率持平，今淨回籠１１０億

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行公布，今日進行３００億元（人民幣．下同）７天期
逆回購操作，中標利率持平２％。今日有４１０億元逆回購到期，即淨回籠１１０億。
　　本周公開市場將有４６３０億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期４１０億元、２９０
億元、１０４０億元、１０９０億元、１８００億元。
　　人民銀行１７日宣布，２７日降低金融機構存款準備金率０﹒２５個百分點，金融機構加權
平均存款準備金率約為７﹒６％。市場料釋放的流動性略高於５０００億元。（ｃｔ）
　
　

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