《經濟通通訊社２０日專訊》國內多家貨幣經紀公司日前恢復向多個固收行情軟件提供最新

債券報價，隨著連日來的多方報道，事件的脈絡終於清晰，今次監管之亂根源在於，監管機構對

貨幣經紀商上海國利與固收行情軟件龍頭ＱＢ之間的排他性合作關係感到不滿，雙方合作將包括

央企在內的報價軟件公司置於較劣勢的競爭地位，監管質疑其存在壟斷嫌疑。

據內媒最新報道，受到監管重拳的上海國利將從今日開始，把債券報價數據免費接入一些金

融數據平台，內媒以正面態度解讀事件，稱ＱＢ不再一家獨大，「大家重新回到起跑線」，行業

將迎來大洗牌，不過無論是一刀切監管導致債市成交量一度劇降、在造成市場混亂後的慌忙補救

，還是對行業個體的突然重拳整治，市場對監管手法的態度均十分負面。此前有評論指，監管機

構的干預無論多麼短暫、出發點多好，都對市場情緒無益，只不過是顯示中國監管改革缺乏透明

度的又一例證，亦有評論指，監管機構要求行業整改時應設過渡期，而不是簡單的口頭通知就將

報價數據切斷，這樣做對市場傷害太大。

上海國利由上海國際信托投資有限公司（上國投）與全球第二大貨幣經紀公司德利萬邦的合

資企業，中方持股６７％，外方持股３３％，上國投是由浦發銀行（滬：６０００００）控股的

非銀行金融機構；ＱＢ是由人民幣市場金融信息服務商森浦推出的產品，由於集齊國內六家貨幣

經紀商的實時行情，是債券交易員們最常用的報價軟件。（ｅｙ）

