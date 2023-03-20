《經濟通通訊社２０日專訊》世衛新型病源體起源科學諮詢小組日前就湖北武漢華南海鮮批

發市場採樣相關數據發表聲明，認為華南海鮮批發市場裏曾經出現的貉，可能是新冠病毒中間宿

主。

聲明指，全球共享所有流感數據倡議組織（ＧＩＳＡＩＤ）新冠病毒數據庫日前能短暫獲取

一些新的新冠病毒序列和元基因組數據，該批數據與２０２０年１月在武漢華南海鮮批發市場採

集的樣本有關，惟隨後讀取受限，或因上載數據的中國疾控中心進一步更新數據。世衛方面隨後

獲悉，中疾控利用新數據向《自然》雜誌重新提交一份研究論文預印本。

該論文預印本顯示，２０２０年初採集自華南海鮮批發市場的１３８０個環境和動物樣本中

，７３個環境樣本呈陽性，４５７個動物樣本沒檢測到病毒。動物樣本包括動物屍體、動物製品

，以及市場周圍的流浪動物，涵蓋１８個物種，貉不在檢測動物之列。

不過，新數據的分析表明，一些陽性環境樣本中發現已知易受新冠病毒感染的動物，包括野

生貉、馬來豪豬和竹鼠等，顯示華南海鮮批發市場關閉清潔消毒前，曾出現相關動物，而相關動

物可能是人類感染源頭之一。

聲明表示，將繼續評估中國及世界各地其他研究人員分享的所有科學數據，並鼓勵各方立即

提供所有與新冠病毒起源研究有關的數據，以便進行有力和全面的調查。聲明同時強烈建議中國

的研究人員調查在２０２０年１月１日華南海鮮批發市場關閉及全部動物產品下架之前，該市場

存在的動物和動物製品的來源。（ｓｌ）

