《經濟通通訊社２０日專訊》中國疾控中心病毒病所國家流感中心主任王大燕表示，今波流

感已於３月中旬進入高峰期，雖然目前整體仍處於高位，但中疾控監測到，有幾個省分的流感個

案開始下降。

內地今年較往年遲２個月進入流感流行季，整體流感活動水平在今年２月初開始升高，２月

底後上升趨勢明顯，到３月中旬進入高峰期；流行的流感病毒以甲型Ｈ１Ｎ１亞型為主，其次為

甲型Ｈ３Ｎ２亞型。

中國國家流感中心３月１６日公布的國家第１０周（３月６日－３月１２日）流感監測周報

顯示，南、北方省份流感病毒檢測陽性率上升趨緩，按周升１１﹒７個百分點，而此前兩周分別

升１７﹒６個百分點及１６﹒１個百分點；全國共報告８０７宗流感個案，按周增８７宗，而此

前兩周分別增３３０宗及２８２宗。

官媒《人民日報》健康客戶端引述北京、上海、浙江、河南、河北、黑龍江等地多家三甲醫

院感染科、呼吸科和急診科的專家指，流感就診患者過去一周開始減少，相信流感高峰已過，但

其中河南省兒童醫院急診科副主任梁世鵬表示，雖然就診患兒有所減少，但重症患兒有所增加，

「前三年，由於防護得當，孩子生病的機會有所降低，而孩子的免疫系統的成熟是在一次次的生

病過程中成熟起來的，所以部分孩子對流感的免疫力有所下降」，認為「未來要關注甲流病毒對

於兒童的侵蝕，適當的增強兒童的免疫力」。（ｓｌ）

