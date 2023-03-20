《經濟通通訊社２０日專訊》廣州擬立法進一步保障民營經濟發展。廣州市工業和信息化局
近日就《廣州市民營經濟促進條例（草案徵求意見稿）》（下稱《意見稿》）公開徵求意見，規
定政府不隨意提前終止生產經營場所的合法使用，銀行業金融機構不隨意停發貸款或者提前收回
未到期貸款等。
廣州９５％市場主體、逾８０％新增就業，以及逾４０％生產總值、固定資產投資和稅收，
均由民營經濟貢獻。廣州市為保障廣州市民營經濟高質量發展，計劃進一步完善民營經濟立法。
《意見稿》共７章４２條。針對民營企業最關注的土地和資金問題，《意見稿》要求市、區
有關部門應當合理利用現有存量用地、國有閒置廠房、專業市場等場所，為民營經濟組織經營提
供場所，並完善基礎設施及其配套。符合國土空間規劃和產業政策的民營經濟組織項目用地，可
以通過先租賃後出讓、彈性年期出讓等產業用地供給方式，降低用地成本。自有工業用地符合相
關規劃及有關規定增加容積率的，不增繳土地價款等費用等。與此同時，市、區政府有關部門不
隨意提前終止民營經濟組織對生產經營場所的合法使用。銀行業金融機構不隨意停止發放貸款或
者提前收回尚未到期的貸款。
＊不得對民營經濟准入搞歧視＊
對於近年社會討論較多的民營企業權益保護問題，《意見稿》要求須做到平等准入，按照國
家規定執行統一的市場准入負面清單制度，不得對民營經濟組織進入法律、行政法規未明確禁止
准入的行業和領域設置歧視性條件。《意見稿》又要求須慎用強制措施，依法需要對民營經濟組
織及其法定代表人、主要管理人員的涉案財物採取查封、扣押、凍結等強制性措施的，不得超權
限、超範圍、超數額、超時限，並有效保護利害關係人的合法權益。不得拖欠款項，市政府有關
部門應當建立清理和防止拖欠帳款長效機制。
各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇