《經濟通通訊社２０日專訊》廣州擬立法進一步保障民營經濟發展。廣州市工業和信息化局

近日就《廣州市民營經濟促進條例（草案徵求意見稿）》（下稱《意見稿》）公開徵求意見，規

定政府不隨意提前終止生產經營場所的合法使用，銀行業金融機構不隨意停發貸款或者提前收回

未到期貸款等。

廣州９５％市場主體、逾８０％新增就業，以及逾４０％生產總值、固定資產投資和稅收，

均由民營經濟貢獻。廣州市為保障廣州市民營經濟高質量發展，計劃進一步完善民營經濟立法。

《意見稿》共７章４２條。針對民營企業最關注的土地和資金問題，《意見稿》要求市、區

有關部門應當合理利用現有存量用地、國有閒置廠房、專業市場等場所，為民營經濟組織經營提

供場所，並完善基礎設施及其配套。符合國土空間規劃和產業政策的民營經濟組織項目用地，可

以通過先租賃後出讓、彈性年期出讓等產業用地供給方式，降低用地成本。自有工業用地符合相

關規劃及有關規定增加容積率的，不增繳土地價款等費用等。與此同時，市、區政府有關部門不

隨意提前終止民營經濟組織對生產經營場所的合法使用。銀行業金融機構不隨意停止發放貸款或

者提前收回尚未到期的貸款。



＊不得對民營經濟准入搞歧視＊



對於近年社會討論較多的民營企業權益保護問題，《意見稿》要求須做到平等准入，按照國

家規定執行統一的市場准入負面清單制度，不得對民營經濟組織進入法律、行政法規未明確禁止

准入的行業和領域設置歧視性條件。《意見稿》又要求須慎用強制措施，依法需要對民營經濟組

織及其法定代表人、主要管理人員的涉案財物採取查封、扣押、凍結等強制性措施的，不得超權

限、超範圍、超數額、超時限，並有效保護利害關係人的合法權益。不得拖欠款項，市政府有關

部門應當建立清理和防止拖欠帳款長效機制。

