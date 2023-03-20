《經濟通通訊社２０日專訊》海南遊艇產業發展蓬勃，全國首個租賃遊艇夜航試點也選址三

亞。官媒《海南日報》引述三亞市交通運輸局指，三亞租賃遊艇夜航試點工作已經啟動，夜航時

間為早上５時至７時、晚上６時至９時，最遲晚上１０時到港。

夜航區域初步確定是鳳凰島附近海域中離岸５００米以上、２海里寬、５海里長的海域，相

關遊艇的活動範圍應當遵守海上安保與海洋生態環境保護的要求，路線應符合遊艇夜航安全條件

。出航前，遊艇租賃經營人必須對夜航乘客完成安全宣講和安全檢查，嚴禁飲酒過量、吸毒等人

員登艇；租賃遊艇每次夜航額外配備一位安全瞭望員。



＊夜航期間禁止離艇水上活動＊



夜航期間禁止進行摩托艇、游泳、潛水等需要離開遊艇的水上活動，一切單位和個人不得在

三亞港航道和遊艇夜航活動水域內布放漁網等障礙物；遊艇駕駛員在航行過程中不得開啟可能影

響駕駛和瞭望的艙內燈等。

申請租賃遊艇夜航須符合兩項條件：已於三亞市交通運輸局完成遊艇租賃經營備案，以及相

關遊艇符合三亞海事局及《海南省租賃遊艇檢驗暫行規定》關於夜航的相關安全標準和技術要求

，滿足夜間航行條件。

三亞市交通運輸局相關負責人認為，三亞作為全國首個展開租賃遊艇夜航試點城市，將為租

賃遊艇市場帶來更大發展空間，助力海南乃至全國遊艇經濟復蘇、促進遊艇旅遊產業恢復重振。

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