《經濟通通訊社２０日專訊》廣東省政府辦公廳發布《廣東省推動新型儲能產業高質量發展

的指導意見》（下稱《意見》），提出到２０２５年，全省新型儲能產業營業收入達到６０００

億元（人民幣．下同），年均增長５０％以上，裝機規模達到３００萬千瓦；到２０２７年，全

省新型儲能產業營業收入達到１萬億元，裝機規模達到４００萬千瓦。

《意見》提出，要加大新型儲能關鍵技術和裝備研發力度，包括提升鋰離子電池技術、攻關

鈉離子電池技術、融合能源電子技術、突破全過程安全技術、創新智慧調控技術、發展氫儲能等

技術及開展儲能前瞻技術研究。

其中在攻關鈉離子電池技術，《意見》強調要加強鈉鹽以及水系鈉離子電池等技術攻關，提

升能量密度，解決壽命短、放電快等技術問題。加強匹配鈉基電池的層狀氧化物、普魯士白╱普

魯士藍、聚陰離子等正極材料，煤基碳材料等負極材料，以及電解液、隔膜、集流體等主材和相

關輔材的研究，開發關鍵材料製備工藝和電芯製造裝備，降低量產成本，支撐供應鏈體系建設。

《意見》並提出要推動新型儲能產業壯大規模提升實力，包括優化鋰電池產業區域布局、加

快發展鈉離子儲能電池產業等。在優化鋰電池產業區域布局方面，要推動瑞慶時代、比亞迪

（０１２１１）（深：００２５９４）、中創新航（０３９３１）、億緯鋰能

（深：３０００１４）、欣旺達（深：３００２０７）、鵬輝能源（深：３００４３８）、璞泰

來（滬：６０３６５９）、貝特瑞等重點項目加快建設，積極引進國內外鋰電龍頭企業投資項目

。結合資源稟賦、技術優勢、產業基礎、人力資源等條件，支持符合條件的地市建設國家鋰電高

新技術產業化基地。



＊規劃儲能電池產業鏈各重點區域＊



以廣州、深圳、惠州、東莞為重點建設珠江口東岸儲能電池產業集聚區，以肇慶、江門、珠

海、中山為重點建設珠江口西岸儲能電池產業集聚區；以佛山、韶關、江門、清遠為重點建設正

極材料集聚區；以深圳、惠州、東莞、湛江為重點建設鋰電硅碳負極材料集聚區；以珠海、佛山

、肇慶、東莞為重點建設鋰電隔膜生產製造基地；以惠州、珠海為重點建設電解液專業園區；以

梅州、韶關、惠州為重點建設銅箔、鋁箔、聚偏二氟乙烯膜等輔助材料集聚區；以廣州、深圳、

惠州、東莞、肇慶為重點建設儲能控制產品及系統集成、先進裝備製造集聚區；以珠三角為核心

，韶關、汕頭及深汕特別合作區為支點建設電池回收利用產業集聚區。

《意見》同時提到要積極開拓海外儲能市場，鼓勵新型儲能企業參與「一帶一路」倡議，打

造國家級新型儲能產品進出口物流中心；推進虛擬電廠建設，在廣州、深圳等地開展虛擬電廠建

設試點，促進源網荷儲高效互動。此外，《意見》提出設立廣東省新型儲能產業天使投資基金，

重點投向種子期、初創期、成長期科技型企業；加快廣州期貨交易所電力和碳排放權期貨品種研

究和上市等。（ｓｌ）

