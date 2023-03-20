《經濟通通訊社２０日專訊》中央紀委國家監委網站通報，國家監委日前對紫光集團前董事

長趙偉國涉嫌職務犯罪問題立案調查，發現其涉嫌貪污、為親友非法牟利、背信損害上市公司利

益犯罪，國家監委現依據《中華人民共和國監察法》有關規定，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關

依法審查起訴，所涉財物一並移送。

通報指，趙偉國身為國有企業管理人員，利欲熏心，肆意妄為，背棄職責使命，公器私用、

化公為私，將所管理的國有企業視為私人領地，處心積慮巧取豪奪國有資產，違規將本單位的盈

利業務交由親友進行經營，以明顯高於市場的價格向親友經營管理的單位採購商品，指使上市公

司董事實施損害上市公司利益行為，致使國家利益遭受特別重大損失。通報批評，趙偉國在黨的

十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

５５歲的趙偉國在業界有「芯片狂人」之稱，本科、碩士均畢業於北京清華大學電子工程系

，１９９３至１９９７年間加入校企清華紫光集團（紫光集團前身），２００４年出任北京健坤

投資集團董事長，期間健坤投資集團入股紫光集團４９％股權，趙偉國亦自２００９至２０２２

年成為紫光集團董事長。

趙偉國執掌紫光１３年間，通過兼併收購，令紫光的資產規模從１３億元（人民幣．下同）

一路飆至２９７８億元高峰，還曾豪言要買下台積電，惟急速擴張令到紫光背負巨大債務，最終

在２０２１年７月宣告破產重組。

趙偉國於去年７月傳出被相關部門從北京住所帶走，與外界失去聯絡。《財新網》當時引述

消息指，趙偉國被查，或與其個人所控股的公司，以及原紫光集團旗下公司之間利益輸送有關，

如設備採購、裝修工程等未經公開招投標等。（ｓｌ）

