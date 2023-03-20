《經濟通通訊社２０日專訊》據港珠澳大橋邊檢站數據，過去一個周末經港珠澳大橋珠海公
路口岸出入境的旅客達逾１０萬人，刷新３年紀錄。
團隊旅遊客流增加是該口岸客流大幅增長主要因素。有澳門旅運公司介紹，珠海經港珠澳大
橋到香港，再從香港經大橋到澳門的旅遊路線火爆，平均每日接待內地遊客大約２０００至
３０００人。（ｄｗ）
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20/03/2023 17:41
《大灣區》港珠澳大橋上周末出入境旅客逾１０萬人，創３年新高
《經濟通通訊社２０日專訊》據港珠澳大橋邊檢站數據，過去一個周末經港珠澳大橋珠海公
路口岸出入境的旅客達逾１０萬人，刷新３年紀錄。
團隊旅遊客流增加是該口岸客流大幅增長主要因素。有澳門旅運公司介紹，珠海經港珠澳大
橋到香港，再從香港經大橋到澳門的旅遊路線火爆，平均每日接待內地遊客大約２０００至
３０００人。（ｄｗ）
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