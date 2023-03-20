《經濟通通訊社２０日專訊》據港珠澳大橋邊檢站數據，過去一個周末經港珠澳大橋珠海公

路口岸出入境的旅客達逾１０萬人，刷新３年紀錄。

團隊旅遊客流增加是該口岸客流大幅增長主要因素。有澳門旅運公司介紹，珠海經港珠澳大

橋到香港，再從香港經大橋到澳門的旅遊路線火爆，平均每日接待內地遊客大約２０００至

３０００人。（ｄｗ）

