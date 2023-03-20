【ＦＯＣＵＳ】１５年一輪回，但２００８年摩通跟貝爾斯登的「Ｓｈｏｔｇｕｎ

Ｗｅｄｄｉｎｇ（倉促聯姻）」，變成了瑞銀跟瑞信的「Ａｒｒａｎｇｅｄ

Ｍａｒｒｉａｇｅｓ（包辦婚禮）」。周日（１９日），在瑞士監管機構的強勢介入下，百年老

店瑞信獲瑞銀全股票方式收購；瑞信股東面對每股０﹒７６瑞郎的四折（５９％）「賤賣」無從

置喙，１６０億瑞郎一級資本債券的持有人因「完全減記」欲哭無淚。



＊作價折讓５９％，股東無話語權＊



為了「金融中心」穩定，瑞士官方也是拼了。瑞士政府、央行、金融監管局（ＦＩＮＭＡ）

聯手發功，終推動兩間全球系統性銀行、競爭對頭瑞銀（ＵＢＳ）、瑞信（Ｃｒｅｄｉｔ

Ｓｕｉｓｓｅ），周日達成世紀牽手：前者以３０億瑞郎股份代價收購後者，並承擔不逾５０億

瑞郎的損失；「嫁妝」包括瑞士央行向瑞銀提供１０００億瑞郎流動性援助，瑞士政府為瑞銀接

管資產的潛在損失提供９０億瑞郎擔保。

交易被戲稱為「包辦婚禮」，原因之一，瑞信今次作價折讓５９％（０﹒７６瑞郎 ＶＳ

上周五收市價１﹒８６瑞郎），可謂大賤賣，但股東在瑞士官方（Ｓｗｉｓｓ Ｆｅｄｅｒａｌ

Ｃｏｕｎｃｉｌ）發布的緊急法令下，無從置喙。

相比當年貝爾斯登股東齊心合力提起訴訟，將摩通的２美元「屈辱式」收購價成功提高至

１０美元，一眾瑞信股東包括沙特國家銀行、貝萊德等勢相當憋屈。



＊１６０億瑞郎ＡＴ１債券一夜清零＊



原因之二，在於ＦＩＮＭＡ一錘定音，宣布價值約１６０億瑞郎的瑞信ＡＴ１（額外一級資

本）債券完全減記，以補充核心資本。此舉無疑有別於ＦＩＮＭＡ早前確定的規則，即減記應從

股東開始，其次才是債權人。

盡管瑞信ＡＴ１債券的價格早已從去年４月百元水平暴瀉７５％，但如今一夜清零，如同為

全球總值２７５０億美元的ＡＴ１市場投下深水炸彈，即監管規則可以一夜之間更改，令投資者

從貪圖高息到擔心本金，拖累匯豐、東亞、星展等亞洲銀行的ＡＴ１債券今早暴挫。



＊０８入股高盛，股神擬再出手？＊



ＡＴ１債市暴瀉只是連鎖反應的冰山一角，接下來曠日持久的業務重組和裁員（瑞銀已預告

縮減瑞信投行業務）、股東╱債權人維權訴訟等，都勢棘手，危機短暫平息之後，隨時持續醞釀

直到再次臨界爆發。值得一提的是，２００８年３月摩通收購貝爾斯登，標指一路從１３００點

以下重上１４００點，但到１１月時卻暴瀉至８００點以下。

當百年老店以半價出售，領先的金融市場評論者Ｋｏｂｅｉｓｓｉ Ｌｅｔｔｅｒ警告，美

國有至少１８６家銀行面臨跟矽谷銀行相同的問題。上周四獲１１間大銀行注入存款３００億美

元的Ｆｉｒｓｔ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ Ｂａｎｋ，最新遭標普再連降三級由「ＢＢ＋」至「Ｂ＋

」，股價年初至今跌幅累計逾八成。

無獨有偶，就在周末，巴郡（Ｂｅｒｋｓｈｉｒｅ Ｈａｔｈａｗａｙ）總部所在的內布拉

斯加州奧馬哈當地機場，錄得從多個地區銀行總部城市起飛的私人飛機降落，飛行軌跡背後被指

是眾銀行集體向股神巴菲特求救。回想股神２００８年以每股１１５美元馳援高盛５０億美元，

賺得盆滿鉢滿，歷史會否再次重演？所謂貪婪與恐懼，一線之隔或只在信心二字。

