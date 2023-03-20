《經濟通通訊社２０日專訊》中國民航局公布今年２月份民航業主要數據，旅客運輸量為

４３２０萬人次，同比增長３８％，其中國內航線旅客運輸量４２４９﹒５萬人幣同比增長

３６﹒１％，至於國際航線則因疫情防控全面放寬而爆發性反彈，共計完成運輸７０﹒６萬人，

同比大增７﹒５６倍。

貨郵運輸量方面，總計運輸４５﹒２萬噸，同比增４﹒８％，國內航線運輸量２７﹒３萬噸

，按年增長１２﹒６％，國際航線１７﹒８萬噸，同比減少５﹒２％。（ｅｙ）

