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AH股新聞

21/03/2023 13:39

《駐京專電》銀保監第四季度接收保險消費投訴逾２﹒２萬件

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》銀保監發布《關於２０２２年第四季度保
險消費投訴情況的通報》，銀保監及其派出機構２０２２年第四季度共接收並轉送保險消費投訴
２﹒２２萬件。
　
＊人身保險公司投訴１﹒４５萬件，佔比６５﹒３５％＊
　
　　其中，涉及財產保險公司７６８９件，佔投訴總量的３４﹒６５％；人身保險公司
１４５００件，佔比６５﹒３５％。財產保險公司億元保費投訴量中位數為３﹒６９件╱億元，
萬張保單投訴量中位數為０﹒２５件╱萬張。人身保險公司億元保費投訴量中位數為１﹒５９件
╱億元，萬張保單投訴量中位數為０﹒２０件╱萬張，萬人次投訴量中位數為０﹒０６件╱萬人
次。
　　《通報》指出，２０２２年第四季度，財產保險公司涉及理賠糾紛投訴５８５９件，佔財產
保險公司投訴總量的７６﹒２０％；銷售糾紛投訴６２３件，佔比８﹒１０％。財產保險公司涉
及機動車輛保險糾紛投訴３５５７件，佔財產保險公司投訴總量的４６﹒２６％；涉及新冠疫情
相關保險等財產險其他保險糾紛投訴１６８６件，佔比２１﹒９３％。
　　《通報》顯示，２０２２年第四季度，人身保險公司涉及銷售糾紛投訴７３４１件，佔人身
保險公司投訴總量的５０﹒６３％；退保糾紛投訴３９８０件，佔比２７﹒４５％。人身保險公
司涉及普通人壽保險糾紛投訴７５９３件，佔人身保險公司投訴總量的５２﹒３７％；疾病保險
糾紛投訴２６１４件，佔比１８﹒０３％。

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