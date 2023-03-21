  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

21/03/2023 16:21

《深港通》北上全日流入２６億，南下全日流入１１﹒６億

　　《經濟通通訊社２１日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４９３﹒９６億元，買盤超賣盤，流入２６﹒０４億元，佔每日額度５﹒０１％。
　　南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０８﹒３７億元，買盤超賣盤，流入
１１﹒６３億元，佔每日額度２﹒７７％。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景► 火速報名

返回AH股新聞

上一篇新聞︰21/03/2023 16:29  《神州能源》首２月內地發電裝機容量２６億千瓦，同比增８﹒５％

其他AH股新聞
More

21/03/2023 17:05  《神州經脈》習普會普京不拒俄烏和談，人幣即期創一周高

21/03/2023 17:03  《鍾之日記》環球信心重振，恒指Ａ場反彈

21/03/2023 16:42  【俄烏開戰】日首相突訪烏克蘭，中方籲多做降溫局勢的事而非相反

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金