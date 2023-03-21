《經濟通通訊社２１日專訊》恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝表示，預計中國Ａ股有望

於多個利好因素推動下追落後，其中包括外資對Ａ股興趣反彈，北向資金於２０２３年１月的短

短１６個交易日，累計淨流入１４１２﹒９億元人民幣，創單月淨流入金額歷史新高，反映外資

對中國在岸市場的樂觀情緒有所上升，以及人民幣滙率穩中有升所推動。

他續指，Ａ股擁有更多能受惠內地實體經濟增長及內循環經濟的行業，如工業、資訊科技及

原材料等，以指數為例，相關行業分別佔滬深３００指數約１７％、１５％及１０％，而恒生指

數則僅佔約４％、４％及不足１％；在岸市場的Ａ股與全球主要市場的相關系數較離岸市場低，

故考慮到以美國為主的經濟體於今年面臨經濟增長放緩，甚至進入衰退的風險，屆時Ａ股表現料

較離岸市場更具靭性。

另外，今年內地經濟有望持續復甦，ＧＤＰ增長預期５﹒５％；Ａ股方面，企業盈利有望因

政策放寬而改善，製造業採購經理指數（ＰＭＩ）從低位反彈。



＊投資者可藉低碳投資乘政策之風獲得潛在回報＊



薛永輝表示，受惠於內地致力於２０３０年前實現碳達峰，以及於２０６０年前實現碳中和

的目標，投資者可透過低碳投資乘政策之風，於貫徹其投資理念的同時，同步獲得相應的潛在回

報。

他續指，內地作為世界工廠，２０２１年碳排放佔全球超過３０％，較美國、歐盟及印度的

總和為高，為全球減碳的關鍵，若成功減排將可為全球帶來正面的影響。為配合內地２０３０年

碳達峰及２０６０年碳中和的目標，愈來愈多內地企業承諾實現淨零排放的願景，內地於

２０２１年氣候相關的資產管理規模高達４６７億美元，成為歐洲以外最大的氣候投資市場。

（ｂｎ）



