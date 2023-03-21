《環富通基金頻道２１日專訊》施羅德投資多元資產基金經理周勻指，施羅德投資經濟學家

團隊對２０２３年中國國內生產總值（ＧＤＰ）增長預測由早前的５﹒０％上升至６﹒２％，意

味復甦強度或高於預期。中國迅速優化疫情防控措施，其疫情亦已過高峰。隨著社會流動性不再

掣肘經濟活動，短期內的經濟表現或將超出預期。２月份的採購經理指數（ＰＭＩ）顯示，製造

業及非製造業ＰＭＩ各升至５２﹒６及５６﹒３，超出市場預期，經濟復甦的強度亦顯而易見。



＊消費需求或逐步釋放，出口或保持疲弱＊



然而，２月份物價水平相對處於弱勢，消費者物價指數（ＣＰＩ）同比上漲１﹒０％而生產

者物價指數（ＰＰＩ）同比下跌１﹒４％，需求快速回升並未能拉動市場價格。在新冠疫情緩和

後，大部分經濟體的服務業均展現不同程度的「報復性消費」，中國的消費需求或將逐步釋放，

從而推動經濟復甦。因此，目前物價水平疲軟不應成為投資者擔憂的重點。

從目前公開信息來看，中國全國人大「兩會」更多為延續現有政策（例如財政、貨幣和房地

產政策，降低系統性風險，「共同富裕」等），而不是政策更迭。經濟結構性問題，包括出口、

人口結構及房地產業對增長的貢獻有限等，仍有待解決。就出口而言，鑑於全球經濟需求回流至

服務業，外部需求相對疲軟，出口或將保持疲弱。消費應被視為未來經濟增長的驅動力，並強調

提高消費者信心，以減少預防性儲蓄的重要性。



＊更看好中國股票，可聚焦優質房企債＊



就資產表現而言，自２月以來，中國股市從１月高位震盪下行，投資者情緒亦較為波動，市

場目光聚焦「兩會」後的增長與復甦路徑。中國經濟復甦韌性遠超預期，因此相對於發達市場股

票，更看好中國股票。而且與２０２２年低位相比，股市估值相對高企，投資者亦應密切關注增

長復甦路徑的不確定性及地緣政治因素。

至於固定收益方面，由於債市波動性和信貸分化在中期或會保持高位，投資者需保持審慎。

就房地產而言，中國近期對房地產市場的政策轉向對整個行業起了提振作用，可聚焦流動性充

裕的優質房企債，並持續關注中長期的政策走向。此外，消費業或將顯著地從新冠疫情後開放的

主題中受益。（ｗａ）

