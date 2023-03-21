《經濟通通訊社２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平抵達莫斯科開始對俄羅斯進行國事訪問

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當地時間３月２０日下午，國家主席習近平乘專機抵達莫斯科，應俄羅斯總統普京邀請，對俄羅

斯進行國事訪問。



三張「晴雨表」折射經濟回升動能增強

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從近期公布的多個數據看，用電量、社會融資規模增量、物流業景氣指數等經濟「晴雨表」均呈

現向好態勢，折射出經濟企穩回升的勢頭增強。



海關總署：２月下旬以來我國出口用箱量持續增長

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針對近期有報道稱中國港口集裝箱空箱數量增加，海關總署署長俞建華２０日表示，從海關最新

數據看，２月下旬以來，中國出口用箱量在持續增長。





《上海證券報》



習近平抵達莫斯科開始對俄羅斯進行國事訪問

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當地時間３月２０日下午，國家主席習近平乘專機抵達莫斯科，應俄羅斯總統普京邀請，對俄羅

斯進行國事訪問。



港交所新一輪上市改革即將啟幕，港股市場吸引力躍上新台階

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港交所新一輪上市制度改革漸行漸近。據香港特區政府財政司司長陳茂波透露，港交所將於今年

一季度實施新一輪新股改革，允許特專科技公司赴港上市。



核查資金使用，出台負面清單，防範化解債務風險

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防範化解地方政府債務風險是今年經濟工作的一大重點。政府工作報告提出，防範化解地方政府

債務風險，優化債務期限結構，降低利息負擔，遏制增量、化解存量。甘肅、浙江等地近期對

２０２２年專項債券使用管理情況開展了核查工作。同時，天津出台了２０２３年專項債管理使

用負面清單，涉及項目申報和投向、資金使用和管理等方面。





《證券時報》



２月以來外貿回穩，海關總署回應「空箱現象」

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海關總署署長俞建華在國新辦舉行的「權威部門話開局」系列主題新聞發布會上表示，今年的外

貿形勢嚴峻復雜，隨著中國經濟形勢整體好轉，外貿平穩開局的勢頭有望保持下去。據介紹，前

兩個月，海關新備案外貿經營主體４﹒６萬家，２月下旬以來出口用箱量在持續增長。此外，新

增出口訂單金額增長企業比重連續提升。



保持高壓監管態勢，加快融資平台分類轉型

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財政部在３月２０日發布的《執行報告》明確指出，２０２３年要遏制地方政府隱性債務增量，

穩妥化解存量，堅決制止違法違規舉債行為，加強對融資平台公司的綜合治理，牢牢守住不發生

系統性風險的底線。



上交所自律委倡議合規理性詢價定價

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上海證券交易所第一屆股票公開發行自律委員會召開了第一次工作會議。會議討論認為，為促進

穩妥過渡銜接、平穩有序發行，防範可能出現的潛在風險，建議發行人、保薦人、承銷商和投資

者從市場實際情況出發，強化責任意識，規範開展發行承銷業務。（ｊｔ）

