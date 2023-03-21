《神州經脈》滬深股市今日隨環球市場回穩，儘管環球金融風險導致銀行及資源股走弱，但

在軍工、白酒、遊戲等板塊拉動下，滬綜指全日仍升０﹒６４％，報３２５５﹒６５點，深市午

後進一步拉升，深成指漲１﹒６％，創業板指升１﹒９８％。

人民銀行公布，今日進行的１８２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平

２％，當日實現淨投放１５３０億元。不過在恐慌情緒有所修復後，成交量快速收縮，兩市全日

成交從上日的破萬億回落至８９３０億元，按日大減１５﹒６％，陸股通再淨流入近４３億元，

連續七日淨流入。

人民幣兌美元中間價今報６﹒８７６３，較上個交易日跌６９點子，止兩連升，上個交易日

報６﹒８６９４。在岸人民幣兌美元即期收升１９３點子，創自３月１４日以來一周新高。全日

在６﹒８７０３至６﹒８８８８之間波動。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家主席習近平２０日傍晚抵達俄羅斯首都莫斯科，進行３天國事訪問。習近平訪俄首日

即與俄羅斯總統普京進行４個半小時非正式會談。在提到烏克蘭問題時，習近平強調，中方願繼

續為推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用。普京則表示，俄方認真研究了中方關於政治解決

烏克蘭問題的立場文件，對和談持開放態度，歡迎中方為此發揮建設性作用。習近平２１日會與

普京正式會談，晚上到克里姆林宮出席國宴。



２﹒ 德勤在內地的事務所德勤華永上周對中國財政部處罰表示尊重和接受，但強調檢查結果證

明德勤華永、北京分所及其註冊會計師在審計過程中均不存在任何不誠信的行為，相關審計報告

也不需要更正。德勤相關人士今日就上述聲明補充，強調有關聲明並沒有「不認錯」或「不理解

」的意思，「相關審計報告也不需要更正」旨在說明德勤中國將對相關審計報告負責。



３﹒ 外電報道，曾經非常看好中國重大潛力的美國資產管理巨頭領航集團

（Ｖａｎｇｕａｒｄ），決定關閉在中國的剩餘業務，還計劃退出與馬雲旗下螞蟻集團的投顧合

資公司，且已通知中國政府其計劃關閉在上海的附屬公司。不過，領航官方稱其上海附屬公司和

合資公司正常運營，螞蟻集團和合資公司的說法一樣。



４﹒ 人民銀行在香港成功發行５０億元６個月期人民幣央行票據，中標利率為２﹒２０％。此

次發行受到境外投資者廣泛歡迎，投標總量約為３０２億元，超過發行量的６倍。此前２月２１

日，人銀在香港成功發行兩期人民幣央行票據，其中３個月期央行票據１００億元，１年期央行

票據１５０億元，中標利率分別為２﹒５０％和２﹒７０％。



５﹒ 上海虹橋機場本月２６日將恢復國際、港澳台航線。東上航、國航、日航、全日空航空、

大韓航空、韓亞航空、國泰航空、香港航空、澳門航空、中華航空、長榮航空將進駐虹橋機場１

號航站樓運營。為防境外疫情輸入，上海虹橋機場２０２０年３月起將所有國際、港澳台航班，

轉場至浦東國際機場運營。



６﹒ 內地鐵路部門４月１日起逐步增開廣深港高鐵香港西九龍站與廣東省內跨境高鐵列車４０

列、與廣東省外的長途跨境高鐵列車２２列，屆時廣深港高鐵每日跨境高鐵列車開行數量由目前

的１０２列增至１６４列，６６個站直通香港西九龍站，基本恢復至２０１９年開行水平。



７﹒ 東航ＭＵ５７３５航班去年３月２１日在廣西梧州墜毀，機上１３２人全部罹難，失事原

因仍然未明。中國民用航空局最新表示，事故複雜罕見，調查還在持續進行，技術調查組將繼續

開展原因分析及實驗驗證等工作，並根據調查進展情況及時發布相關信息。



８﹒ 中國互聯網公司字節跳動旗下海外短影片應用程式ＴｉｋＴｏｋ，有可能被美國全面封殺

，但該公司於２０日公布，美國月活躍用戶突破１﹒５億人，而２０２０年公布的同一數據為１

億。ＴｉｋＴｏｋ行政總裁周受資將於２３日出席美國眾議院能源與商務委員會聽證會，就

ＴｉｋＴｏｋ的隱私安全問題、對兒童的影響及ＴｉｋＴｏｋ與中國的關係等接受質詢。

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